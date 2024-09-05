https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851368360.html
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов - 05.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов
Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T16:04+0300
2024-09-05T16:04+0300
2024-09-05T16:04+0300
политика
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области, пишет NBC News со ссылкой на слова украинского лидера."Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал", — рассказал он в беседе с изданием.Зеленский не раскрыл детали плана, но отметил, что он состоит из пяти пунктов, четыре из которых необходимы в настоящий момент, а пятый должен быть реализован после завеошения конфликта.Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что намерен представить этот план не только Байдену, но и кандидатам в президенты США - Харрис и Трампу.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
https://1prime.ru/20240905/ukraina-851368211.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов
NBC News: Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области, пишет
NBC News со ссылкой на слова украинского лидера.
"Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал", — рассказал он в беседе с изданием.
Зеленский не раскрыл детали плана, но отметил, что он состоит из пяти пунктов, четыре из которых необходимы в настоящий момент, а пятый должен быть реализован после завеошения конфликта.
Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что намерен представить этот план не только Байдену, но и кандидатам в президенты США - Харрис и Трампу.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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