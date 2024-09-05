https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851368360.html

Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов

Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов - 05.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов

Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области,... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:04+0300

2024-09-05T16:04+0300

2024-09-05T16:04+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области, пишет NBC News со ссылкой на слова украинского лидера."Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал", — рассказал он в беседе с изданием.Зеленский не раскрыл детали плана, но отметил, что он состоит из пяти пунктов, четыре из которых необходимы в настоящий момент, а пятый должен быть реализован после завеошения конфликта.Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что намерен представить этот план не только Байдену, но и кандидатам в президенты США - Харрис и Трампу.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851368211.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский