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Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов - 05.09.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов
Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T16:04+0300
2024-09-05T16:04+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области, пишет NBC News со ссылкой на слова украинского лидера."Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал", — рассказал он в беседе с изданием.Зеленский не раскрыл детали плана, но отметил, что он состоит из пяти пунктов, четыре из которых необходимы в настоящий момент, а пятый должен быть реализован после завеошения конфликта.Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что намерен представить этот план не только Байдену, но и кандидатам в президенты США - Харрис и Трампу.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
16:04 05.09.2024
 
Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов

NBC News: Зеленский рассказал о "плане победы" из пяти пунктов

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не представил план победы Украины американскому лидеру Джо Байдену, потому что ожидал успеха украинских вооруженных сил в Курской области, пишет NBC News со ссылкой на слова украинского лидера.
"Я хотел показать план нашей победы президенту Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. Поэтому я до этого это не делал", — рассказал он в беседе с изданием.
Зеленский не раскрыл детали плана, но отметил, что он состоит из пяти пунктов, четыре из которых необходимы в настоящий момент, а пятый должен быть реализован после завеошения конфликта.
Кроме того, глава киевского режима подчеркнул, что намерен представить этот план не только Байдену, но и кандидатам в президенты США - Харрис и Трампу.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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