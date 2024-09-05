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Провала по строительству жилья в России в не будет, отметил Путин
Провала по строительству жилья в России в не будет, отметил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ
Провала по строительству жилья в России в не будет, отметил Путин
Российский президент Владимир Путин заверил в том, что в 2025 году не будет провала по строительству жилья в России. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:02+0300
2024-09-05T12:02+0300
2024-09-05T12:02+0300
россия
вэф-2024
жилье
строительство
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заверил в том, что в 2025 году не будет провала по строительству жилья в России.5 сентября прошло пленарное заседание Восточного экономического форума во Владивостоке."Я думаю, никакого провала в следующем году не будет", - сказал Путин, говоря на тему строительства жилья в РФ. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
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россия, вэф-2024, жилье, строительство, владимир путин
РОССИЯ, ВЭФ-2024, жилье, строительство, Владимир Путин
Провала по строительству жилья в России в не будет, отметил Путин
Путин: провала по строительству жилья в России в 2025 году не будет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заверил в том, что в 2025 году не будет провала по строительству жилья в России.
5 сентября прошло пленарное заседание Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Я думаю, никакого провала в следующем году не будет", - сказал Путин, говоря на тему строительства жилья в РФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
Собственников жилья ждут важные изменения с 1 сентября