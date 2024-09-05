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В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России

В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России - 05.09.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России

На первичном рынке недвижимости в России фиксируется баланс спроса и предложения. Об этом агентству РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2024 рассказал генеральный... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:21+0300

2024-09-05T17:21+0300

2024-09-05T17:21+0300

россия

дом.рф

рынок недвижимости

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. На первичном рынке недвижимости в России фиксируется баланс спроса и предложения. Об этом агентству РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2024 рассказал генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.Так, он отметил, что рост цен на новостройки на текущий момент примерно равен инфляции. По словам Мутко, в реальном выражении на рынке жилья можно наблюдать и снижение цен."Спрос уже просел, и сейчас наблюдается стабилизация цен. Это же рыночная сфера, баланс спроса и предложения определяет цену. Мы видим, что сейчас рост цен где-то в районе инфляции, где-то застройщики начинают применять скидки, рассрочки", - отметил он. В качестве примера Мутко привел ситуацию на Дальнем Востоке. По его словам, за годы дальневосточная ипотека повысила цены на 80 процентов. Сейчас можно наблюдать приход в ДФО новых крупных застройщиков, благодаря чему стабилизировался спрос и появилась конкуренция качеством.Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дом.рф, рынок недвижимости