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В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России
В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России - 05.09.2024, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России
На первичном рынке недвижимости в России фиксируется баланс спроса и предложения. Об этом агентству РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2024 рассказал генеральный... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:21+0300
2024-09-05T17:21+0300
россия
дом.рф
рынок недвижимости
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. На первичном рынке недвижимости в России фиксируется баланс спроса и предложения. Об этом агентству РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2024 рассказал генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.Так, он отметил, что рост цен на новостройки на текущий момент примерно равен инфляции. По словам Мутко, в реальном выражении на рынке жилья можно наблюдать и снижение цен."Спрос уже просел, и сейчас наблюдается стабилизация цен. Это же рыночная сфера, баланс спроса и предложения определяет цену. Мы видим, что сейчас рост цен где-то в районе инфляции, где-то застройщики начинают применять скидки, рассрочки", - отметил он. В качестве примера Мутко привел ситуацию на Дальнем Востоке. По его словам, за годы дальневосточная ипотека повысила цены на 80 процентов. Сейчас можно наблюдать приход в ДФО новых крупных застройщиков, благодаря чему стабилизировался спрос и появилась конкуренция качеством.Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
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россия, дом.рф, рынок недвижимости
РОССИЯ, Дом.РФ, рынок недвижимости
17:21 05.09.2024
 
В "Дом.РФ" заявили о стабилизации цен на первичное жилье в России

Гендиректор "Дом.РФ" Мутко заявил о стабилизации цен на первичное жилье в России

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. На первичном рынке недвижимости в России фиксируется баланс спроса и предложения. Об этом агентству РИА Новости в кулуарах ВЭФ-2024 рассказал генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Так, он отметил, что рост цен на новостройки на текущий момент примерно равен инфляции. По словам Мутко, в реальном выражении на рынке жилья можно наблюдать и снижение цен.
"Спрос уже просел, и сейчас наблюдается стабилизация цен. Это же рыночная сфера, баланс спроса и предложения определяет цену. Мы видим, что сейчас рост цен где-то в районе инфляции, где-то застройщики начинают применять скидки, рассрочки", - отметил он.
В качестве примера Мутко привел ситуацию на Дальнем Востоке. По его словам, за годы дальневосточная ипотека повысила цены на 80 процентов. Сейчас можно наблюдать приход в ДФО новых крупных застройщиков, благодаря чему стабилизировался спрос и появилась конкуренция качеством.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
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