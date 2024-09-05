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Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Золото дорожает на фоне ослабления доллара - 05.09.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T20:50+0300
2024-09-05T20:50+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,6 доллара, или на 0,58%, до 2 540,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,88%, до 29,093 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 101,14 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на покупку золота в другой валюте. На курс доллара могла повлиять статистика по рынку труда в США. Так, согласно, аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) количество рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 99 тысяч, что меньше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 145 тысяч.
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рынки, золото
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
Золото дорожает на фоне ослабления доллара
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 14,6 доллара, или на 0,58%, до 2 540,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,88%, до 29,093 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,21%, до 101,14 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на покупку золота в другой валюте.
На курс доллара могла повлиять статистика по рынку труда в США. Так, согласно, аналитической компании Automatic Data Processing (ADP) количество рабочих мест в частных компаниях США в августе увеличилось на 99 тысяч, что меньше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост показателя на 145 тысяч.