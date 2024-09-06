Рынок не оставляет попыток роста

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок в четверг продолжил рост после коррекции до уровней апреля 2023 года. Индекс Мосбиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24% до 920,65 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Продолжающийся рост рынка частично является техническим отскоком, но также он подкреплен данными по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованными в среду Росстатом. На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Улучшение динамики главного макропоказателя — инфляции может дать сигнал участникам рынка об отсутствии у регулятора необходимости повышать ставку на ближайшем заседании.Фьючерс на нефть на Московской бирже спекулятивно растет (79,05 п. +4,61%), но мировые цены на нефть остаются ниже 73$ за баррель марки Brent, что может оказывать давление на нефтегазовые доходы бюджета. Минфин закладывал в 2024 году стоимость нефти Brent на уровне 85$, поэтому мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшее время для балансировки нефтяных доходов.Пара CNY/RUB(12,49 руб. –1,51%) чуть корректируется после вчерашнего роста, но это явление может быть временным. Ставка однодневного заимствования сейчас находится на уровне 72%, показывая острою нехватку ликвидности на межбанковском рынке.Среди заметных событий стало принятие решение судом приостановки корпоративных прав кипрского акционера холдинга Русагро (AGRO 48,41 руб. +5,12%). Это является знаком приближающейся редомициляции компании, но акции падают из-за возможности образования “навеса”Бумаги Segezha Group (SGZH 1,34 руб. +14,63%) являются лидером роста второй день подряд после новости о докапитализации, которая будет частично или полностью профинансирована материнской компанией— АФК "Система" (AFKS 15,818 руб. +7,23%). Мы считаем оптимизм излишним, так как долг компании превышает ее капитализацию почти в 6 раз и для его погашения придется существенно размыть акционерный капитал.В акциях IVA technologies (IVAT 253,01 руб. +3,68%) последнее время на рынке происходит очень много импульсивных продаж или покупок и после 2 торговых сессий, когда технологическая компания IVA была лидером падения, акции два дня растут сильнее широкого рынка.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок в четверг продолжил рост после коррекции до уровней апреля 2023 года. Индекс Мосбиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24% до 920,65 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Продолжающийся рост рынка частично является техническим отскоком, но также он подкреплен данными по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованными в среду Росстатом. На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Улучшение динамики главного макропоказателя — инфляции может дать сигнал участникам рынка об отсутствии у регулятора необходимости повышать ставку на ближайшем заседании.
Фьючерс на нефть на Московской бирже спекулятивно растет (79,05 п. +4,61%), но мировые цены на нефть остаются ниже 73$ за баррель марки Brent, что может оказывать давление на нефтегазовые доходы бюджета. Минфин закладывал в 2024 году стоимость нефти Brent на уровне 85$, поэтому мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшее время для балансировки нефтяных доходов.
Пара CNY/RUB(12,49 руб. –1,51%) чуть корректируется после вчерашнего роста, но это явление может быть временным. Ставка однодневного заимствования сейчас находится на уровне 72%, показывая острою нехватку ликвидности на межбанковском рынке.
Среди заметных событий стало принятие решение судом приостановки корпоративных прав кипрского акционера холдинга Русагро (AGRO 48,41 руб. +5,12%). Это является знаком приближающейся редомициляции компании, но акции падают из-за возможности образования “навеса”
Бумаги Segezha Group (SGZH 1,34 руб. +14,63%) являются лидером роста второй день подряд после новости о докапитализации, которая будет частично или полностью профинансирована материнской компанией— АФК "Система" (AFKS 15,818 руб. +7,23%). Мы считаем оптимизм излишним, так как долг компании превышает ее капитализацию почти в 6 раз и для его погашения придется существенно размыть акционерный капитал.
В акциях IVA technologies (IVAT 253,01 руб. +3,68%) последнее время на рынке происходит очень много импульсивных продаж или покупок и после 2 торговых сессий, когда технологическая компания IVA была лидером падения, акции два дня растут сильнее широкого рынка.
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