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Рынок не оставляет попыток роста - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок не оставляет попыток роста
Рынок не оставляет попыток роста - 06.09.2024, ПРАЙМ
Рынок не оставляет попыток роста
Фондовый рынок в четверг продолжил рост после коррекции до уровней апреля 2023 года. Индекс Мосбиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24%... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:54+0300
2024-09-06T08:54+0300
мнения аналитиков
фондовый рынок
мосбиржа
курсы валют
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851379446.jpg?1725602067
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок в четверг продолжил рост после коррекции до уровней апреля 2023 года. Индекс Мосбиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24% до 920,65 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Продолжающийся рост рынка частично является техническим отскоком, но также он подкреплен данными по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованными в среду Росстатом. На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Улучшение динамики главного макропоказателя — инфляции может дать сигнал участникам рынка об отсутствии у регулятора необходимости повышать ставку на ближайшем заседании.Фьючерс на нефть на Московской бирже спекулятивно растет (79,05 п. +4,61%), но мировые цены на нефть остаются ниже 73$ за баррель марки Brent, что может оказывать давление на нефтегазовые доходы бюджета. Минфин закладывал в 2024 году стоимость нефти Brent на уровне 85$, поэтому мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшее время для балансировки нефтяных доходов.Пара CNY/RUB(12,49 руб. –1,51%) чуть корректируется после вчерашнего роста, но это явление может быть временным. Ставка однодневного заимствования сейчас находится на уровне 72%, показывая острою нехватку ликвидности на межбанковском рынке.Среди заметных событий стало принятие решение судом приостановки корпоративных прав кипрского акционера холдинга Русагро (AGRO 48,41 руб. +5,12%). Это является знаком приближающейся редомициляции компании, но акции падают из-за возможности образования “навеса”Бумаги Segezha Group (SGZH 1,34 руб. +14,63%) являются лидером роста второй день подряд после новости о докапитализации, которая будет частично или полностью профинансирована материнской компанией— АФК "Система" (AFKS 15,818 руб. +7,23%). Мы считаем оптимизм излишним, так как долг компании превышает ее капитализацию почти в 6 раз и для его погашения придется существенно размыть акционерный капитал.В акциях IVA technologies (IVAT 253,01 руб. +3,68%) последнее время на рынке происходит очень много импульсивных продаж или покупок и после 2 торговых сессий, когда технологическая компания IVA была лидером падения, акции два дня растут сильнее широкого рынка.
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, фондовый рынок, мосбиржа, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, фондовый рынок, Мосбиржа, Курсы валют, Акции
08:54 06.09.2024
 

Рынок не оставляет попыток роста

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Фондовый рынок в четверг продолжил рост после коррекции до уровней апреля 2023 года. Индекс Мосбиржи повысился на 0,63% до 2621,62 п., индекс РТС упал на 0,24% до 920,65 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Продолжающийся рост рынка частично является техническим отскоком, но также он подкреплен данными по индексу потребительских цен (ИПЦ), опубликованными в среду Росстатом. На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Улучшение динамики главного макропоказателя — инфляции может дать сигнал участникам рынка об отсутствии у регулятора необходимости повышать ставку на ближайшем заседании.
Фьючерс на нефть на Московской бирже спекулятивно растет (79,05 п. +4,61%), но мировые цены на нефть остаются ниже 73$ за баррель марки Brent, что может оказывать давление на нефтегазовые доходы бюджета. Минфин закладывал в 2024 году стоимость нефти Brent на уровне 85$, поэтому мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшее время для балансировки нефтяных доходов.
Пара CNY/RUB(12,49 руб. –1,51%) чуть корректируется после вчерашнего роста, но это явление может быть временным. Ставка однодневного заимствования сейчас находится на уровне 72%, показывая острою нехватку ликвидности на межбанковском рынке.
Среди заметных событий стало принятие решение судом приостановки корпоративных прав кипрского акционера холдинга Русагро (AGRO 48,41 руб. +5,12%). Это является знаком приближающейся редомициляции компании, но акции падают из-за возможности образования “навеса”
Бумаги Segezha Group (SGZH 1,34 руб. +14,63%) являются лидером роста второй день подряд после новости о докапитализации, которая будет частично или полностью профинансирована материнской компанией— АФК "Система" (AFKS 15,818 руб. +7,23%). Мы считаем оптимизм излишним, так как долг компании превышает ее капитализацию почти в 6 раз и для его погашения придется существенно размыть акционерный капитал.
В акциях IVA technologies (IVAT 253,01 руб. +3,68%) последнее время на рынке происходит очень много импульсивных продаж или покупок и после 2 торговых сессий, когда технологическая компания IVA была лидером падения, акции два дня растут сильнее широкого рынка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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