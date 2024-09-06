https://1prime.ru/20240906/ataka-851399596.html

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года - 06.09.2024, ПРАЙМ

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T21:44+0300

2024-09-06T21:44+0300

2024-09-06T21:44+0300

rutube

атака

ddos-атака

https://cdnn.1prime.ru/img/84033/37/840333722_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_03ebca35fb0eeee8c51b290b8b52e354.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео. Rutube подвергся сильнейшей DDoS-атаке за последние два года. Наши специалисты работают над устранением этой угрозы, что может временно повлиять на работу видеохостинга. Ранее в пятницу поступали сообщения о том, что пользователи в России столкнулись с проблемами при просмотре видео на Rutube. По данным сервиса "Сбой.рф", к 20:55 по московскому времени было зафиксировано более тысячи жалоб.Больше всего жалоб поступает из Москвы — 27%. Также в числе лидеров по количеству жалоб — Санкт-Петербург и Московская область.

https://1prime.ru/20240903/sberbank-851315385.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rutube, атака, ddos-атака