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Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года - 06.09.2024, ПРАЙМ
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T21:44+0300
2024-09-06T21:44+0300
rutube
атака
ddos-атака
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео. Rutube подвергся сильнейшей DDoS-атаке за последние два года. Наши специалисты работают над устранением этой угрозы, что может временно повлиять на работу видеохостинга. Ранее в пятницу поступали сообщения о том, что пользователи в России столкнулись с проблемами при просмотре видео на Rutube. По данным сервиса "Сбой.рф", к 20:55 по московскому времени было зафиксировано более тысячи жалоб.Больше всего жалоб поступает из Москвы — 27%. Также в числе лидеров по количеству жалоб — Санкт-Петербург и Московская область.
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rutube, атака, ddos-атака
RuTube, атака, DDos-атака
21:44 06.09.2024
 
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезентация обновленного Rutube
Презентация обновленного Rutube - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео.
Rutube подвергся сильнейшей DDoS-атаке за последние два года. Наши специалисты работают над устранением этой угрозы, что может временно повлиять на работу видеохостинга.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
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3 сентября, 23:18
Ранее в пятницу поступали сообщения о том, что пользователи в России столкнулись с проблемами при просмотре видео на Rutube. По данным сервиса "Сбой.рф", к 20:55 по московскому времени было зафиксировано более тысячи жалоб.
Больше всего жалоб поступает из Москвы — 27%. Также в числе лидеров по количеству жалоб — Санкт-Петербург и Московская область.
 
RuTubeатакаDDos-атака
 
 
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