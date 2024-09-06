https://1prime.ru/20240906/aviabomby-851388438.html
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России - 06.09.2024, ПРАЙМ
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России
Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:06+0300
2024-09-06T13:06+0300
2024-09-06T13:06+0300
вооружения
авиабомбы
вкс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165850_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_7003b05a6bcd751b42d40872e3734041.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military Watch Magazine.Новая крылатая бомба, обозначенная как УМПБ Д-30СН, имеет дальность полета от 78 до 85 километров, что позволяет российским истребителям выполнять удары при более коротких вылетах и поражать хорошо защищенные цели с безопасного расстояния.Ранее сообщалось, что крылатая бомба была размещена на истребителе-бомбардировщике Су-34, однако существует вероятность, что этот новый класс бомб получат и другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35.Дальность полета предыдущих планирующих бомб составляла 50-60 километров, в то время как новая модификация имеет дальность на 45-50% больше. Планирующие бомбы являются предпочтительным оружием, так как позволяют доставить большое количество боеприпасов, минимизируя риски для каждого самолета, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240812/aviabomby-850826257.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165850_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_22df06c0249a0653dfa3a3ff9aacfc9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авиабомбы, вкс россии
Вооружения, Авиабомбы, ВКС России
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России
MWM: планирующие бомбы становятся излюбленным оружием ВКС России
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится
в тексте статьи американского издания Military Watch Magazine.
Новая крылатая бомба, обозначенная как УМПБ Д-30СН, имеет дальность полета от 78 до 85 километров, что позволяет российским истребителям выполнять удары при более коротких вылетах и поражать хорошо защищенные цели с безопасного расстояния.
Ранее сообщалось, что крылатая бомба была размещена на истребителе-бомбардировщике Су-34, однако существует вероятность, что этот новый класс бомб получат и другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35.
Дальность полета предыдущих планирующих бомб составляла 50-60 километров, в то время как новая модификация имеет дальность на 45-50% больше. Планирующие бомбы являются предпочтительным оружием, так как позволяют доставить большое количество боеприпасов, минимизируя риски для каждого самолета, заключили авторы материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Производство авиабомб в России с начала СВО выросло в 55 раз