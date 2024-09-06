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Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России - 06.09.2024, ПРАЙМ
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России
Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T13:06+0300
2024-09-06T13:06+0300
вооружения
авиабомбы
вкс россии
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military Watch Magazine.Новая крылатая бомба, обозначенная как УМПБ Д-30СН, имеет дальность полета от 78 до 85 километров, что позволяет российским истребителям выполнять удары при более коротких вылетах и поражать хорошо защищенные цели с безопасного расстояния.Ранее сообщалось, что крылатая бомба была размещена на истребителе-бомбардировщике Су-34, однако существует вероятность, что этот новый класс бомб получат и другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35.Дальность полета предыдущих планирующих бомб составляла 50-60 километров, в то время как новая модификация имеет дальность на 45-50% больше. Планирующие бомбы являются предпочтительным оружием, так как позволяют доставить большое количество боеприпасов, минимизируя риски для каждого самолета, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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авиабомбы, вкс россии
Вооружения, Авиабомбы, ВКС России
13:06 06.09.2024
 
Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России

MWM: планирующие бомбы становятся излюбленным оружием ВКС России

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКорректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э)
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military Watch Magazine.
Новая крылатая бомба, обозначенная как УМПБ Д-30СН, имеет дальность полета от 78 до 85 километров, что позволяет российским истребителям выполнять удары при более коротких вылетах и поражать хорошо защищенные цели с безопасного расстояния.
Ранее сообщалось, что крылатая бомба была размещена на истребителе-бомбардировщике Су-34, однако существует вероятность, что этот новый класс бомб получат и другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35.
Дальность полета предыдущих планирующих бомб составляла 50-60 километров, в то время как новая модификация имеет дальность на 45-50% больше. Планирующие бомбы являются предпочтительным оружием, так как позволяют доставить большое количество боеприпасов, минимизируя риски для каждого самолета, заключили авторы материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2024
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