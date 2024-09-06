https://1prime.ru/20240906/aviabomby-851388438.html

Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России

Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России - 06.09.2024, ПРАЙМ

Максимум боезапаса. В США назвали излюбленное оружие ВКС России

Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:06+0300

2024-09-06T13:06+0300

2024-09-06T13:06+0300

вооружения

авиабомбы

вкс россии

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России получили новые крылатые бомбы со значительно увеличенной дальностью полета, говорится в тексте статьи американского издания Military Watch Magazine.Новая крылатая бомба, обозначенная как УМПБ Д-30СН, имеет дальность полета от 78 до 85 километров, что позволяет российским истребителям выполнять удары при более коротких вылетах и поражать хорошо защищенные цели с безопасного расстояния.Ранее сообщалось, что крылатая бомба была размещена на истребителе-бомбардировщике Су-34, однако существует вероятность, что этот новый класс бомб получат и другие истребители, такие как Су-30СМ и Су-35.Дальность полета предыдущих планирующих бомб составляла 50-60 километров, в то время как новая модификация имеет дальность на 45-50% больше. Планирующие бомбы являются предпочтительным оружием, так как позволяют доставить большое количество боеприпасов, минимизируя риски для каждого самолета, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240812/aviabomby-850826257.html

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авиабомбы, вкс россии