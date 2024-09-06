https://1prime.ru/20240906/avtomobil-851385960.html

Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто

Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто - 06.09.2024, ПРАЙМ

Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто

Частные покупатели смогут бесплатно получить всю доступную информацию об автомобиле с пробегом перед его покупкой. Такую функцию анонсировал сервис "Авто.ру". | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:07+0300

2024-09-06T12:07+0300

2024-09-06T12:07+0300

авторынок

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россия

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Частные покупатели смогут бесплатно получить всю доступную информацию об автомобиле с пробегом перед его покупкой. Такую функцию анонсировал сервис "Авто.ру".Получить отчет можно после звонка продавцу автомобиля. Вся информация будет доступна по ссылке, которую сервис направит клиенту в сообщении. В отчете будут собраны все имеющиеся в доступе данные от официальных баз по ДТП до сведений из иностранных аукционов. Такая практика, считают в "Авто.ру", поможет покупателю выбрать наилучший вариант с наименьшим количеством недостатков и лучшими условиями сделки. Кроме того, это позволит сэкономить время на просмотр автомобилей.

https://1prime.ru/20240906/avto-851385048.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авторынок, авто.ру, покупка автомобиля, россия, база данных