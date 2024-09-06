https://1prime.ru/20240906/avtomobil-851385960.html
Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто
Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто - 06.09.2024, ПРАЙМ
Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто
Частные покупатели смогут бесплатно получить всю доступную информацию об автомобиле с пробегом перед его покупкой. Такую функцию анонсировал сервис "Авто.ру". | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:07+0300
2024-09-06T12:07+0300
2024-09-06T12:07+0300
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авто.ру
покупка автомобиля
россия
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Частные покупатели смогут бесплатно получить всю доступную информацию об автомобиле с пробегом перед его покупкой. Такую функцию анонсировал сервис "Авто.ру".Получить отчет можно после звонка продавцу автомобиля. Вся информация будет доступна по ссылке, которую сервис направит клиенту в сообщении. В отчете будут собраны все имеющиеся в доступе данные от официальных баз по ДТП до сведений из иностранных аукционов. Такая практика, считают в "Авто.ру", поможет покупателю выбрать наилучший вариант с наименьшим количеством недостатков и лучшими условиями сделки. Кроме того, это позволит сэкономить время на просмотр автомобилей.
https://1prime.ru/20240906/avto-851385048.html
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авторынок, авто.ру, покупка автомобиля, россия, база данных
Авторынок, Авто.ру, покупка автомобиля, РОССИЯ, база данных
Покупатели машин с пробегом смогут бесплатно получить информацию об авто
"Авто.ру" предоставит покупателю бесплатный отчет с историей подержанного автомобиля
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Частные покупатели смогут бесплатно получить всю доступную информацию об автомобиле с пробегом перед его покупкой. Такую функцию анонсировал сервис "Авто.ру".
Получить отчет можно после звонка продавцу автомобиля. Вся информация будет доступна по ссылке, которую сервис направит клиенту в сообщении. В отчете будут собраны все имеющиеся в доступе данные от официальных баз по ДТП до сведений из иностранных аукционов.
Такая практика, считают в "Авто.ру", поможет покупателю выбрать наилучший вариант с наименьшим количеством недостатков и лучшими условиями сделки. Кроме того, это позволит сэкономить время на просмотр автомобилей.
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