Осталась неделя: рынок ухватился за соломинку

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи потерял 1,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 0,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,3.Неделя началась с распродаж, чему способствовало падение цен на нефть из-за нестабильного экономического роста в Китае и увеличения поставок нефти из Америки. Все это привело к тому, что цены на сырую нефть достигли 14-месячного минимума. Индекс Мосбиржи спускался ниже отметки в 2515, но в середине недели продажи ослабли, и рынок пошел наверх. К пятнице индексу почти удалось компенсировать потери на фоне ослабления рубля, а также, благодаря консолидации на рынке нефти после решения ОПЕК+, перенести планы о постепенном восстановлении добычи на 2 месяца.На следующей неделе мы ожидаем, что рынок попытается закрепиться на текущих уровнях, хотя рост волатильности, в связи с предстоящим заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке также вполне возможен. Свежие данные по темпам инфляции и потребительскому спросу дают основания предполагать, что ЦБ России может оставить ключевую ставку без изменений; это поддержит рынок. Однако многие эксперты считают, что тенденции в ожидаемой и наблюдаемой инфляции не изменились, поэтому вероятность еще одного повышения ставки до конца года остается высокой.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи потерял 1,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 0,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,3.
Неделя началась с распродаж, чему способствовало падение цен на нефть из-за нестабильного экономического роста в Китае и увеличения поставок нефти из Америки. Все это привело к тому, что цены на сырую нефть достигли 14-месячного минимума.
Индекс Мосбиржи спускался ниже отметки в 2515, но в середине недели продажи ослабли, и рынок пошел наверх. К пятнице индексу почти удалось компенсировать потери на фоне ослабления рубля, а также, благодаря консолидации на рынке нефти после решения ОПЕК+, перенести планы о постепенном восстановлении добычи на 2 месяца.
На следующей неделе мы ожидаем, что рынок попытается закрепиться на текущих уровнях, хотя рост волатильности, в связи с предстоящим заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке также вполне возможен. Свежие данные по темпам инфляции и потребительскому спросу дают основания предполагать, что ЦБ России может оставить ключевую ставку без изменений; это поддержит рынок. Однако многие эксперты считают, что тенденции в ожидаемой и наблюдаемой инфляции не изменились, поэтому вероятность еще одного повышения ставки до конца года остается высокой.
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