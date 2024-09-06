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Осталась неделя: рынок ухватился за соломинку - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Осталась неделя: рынок ухватился за соломинку
Осталась неделя: рынок ухватился за соломинку - 06.09.2024, ПРАЙМ
Осталась неделя: рынок ухватился за соломинку
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи потерял 1,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 0,1%. Курс рубля... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T18:14+0300
2024-09-06T18:14+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рынок акций рф
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи потерял 1,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 0,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,3.Неделя началась с распродаж, чему способствовало падение цен на нефть из-за нестабильного экономического роста в Китае и увеличения поставок нефти из Америки. Все это привело к тому, что цены на сырую нефть достигли 14-месячного минимума. Индекс Мосбиржи спускался ниже отметки в 2515, но в середине недели продажи ослабли, и рынок пошел наверх. К пятнице индексу почти удалось компенсировать потери на фоне ослабления рубля, а также, благодаря консолидации на рынке нефти после решения ОПЕК+, перенести планы о постепенном восстановлении добычи на 2 месяца.На следующей неделе мы ожидаем, что рынок попытается закрепиться на текущих уровнях, хотя рост волатильности, в связи с предстоящим заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке также вполне возможен. Свежие данные по темпам инфляции и потребительскому спросу дают основания предполагать, что ЦБ России может оставить ключевую ставку без изменений; это поддержит рынок. Однако многие эксперты считают, что тенденции в ожидаемой и наблюдаемой инфляции не изменились, поэтому вероятность еще одного повышения ставки до конца года остается высокой.
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
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мнения аналитиков, российский рынок акций, рынок акций рф
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рынок акций РФ
18:14 06.09.2024
 
Осталась неделя: рынок ухватился за соломинку

Аналитик Власенко: рынок акций может закрепиться на достигнутых уровнях

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи потерял 1,6%, а валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 0,1%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе укрепился на 0,3% и торговался в пятницу вблизи отметки 90,3.
Неделя началась с распродаж, чему способствовало падение цен на нефть из-за нестабильного экономического роста в Китае и увеличения поставок нефти из Америки. Все это привело к тому, что цены на сырую нефть достигли 14-месячного минимума.
Индекс Мосбиржи спускался ниже отметки в 2515, но в середине недели продажи ослабли, и рынок пошел наверх. К пятнице индексу почти удалось компенсировать потери на фоне ослабления рубля, а также, благодаря консолидации на рынке нефти после решения ОПЕК+, перенести планы о постепенном восстановлении добычи на 2 месяца.
На следующей неделе мы ожидаем, что рынок попытается закрепиться на текущих уровнях, хотя рост волатильности, в связи с предстоящим заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке также вполне возможен. Свежие данные по темпам инфляции и потребительскому спросу дают основания предполагать, что ЦБ России может оставить ключевую ставку без изменений; это поддержит рынок. Однако многие эксперты считают, что тенденции в ожидаемой и наблюдаемой инфляции не изменились, поэтому вероятность еще одного повышения ставки до конца года остается высокой.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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