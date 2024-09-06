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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-августе

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-августе - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе-августе

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей, следует из сообщения Минфина РФ. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:23+0300

2024-09-06T09:23+0300

2024-09-06T09:35+0300

экономика

россия

минфин

дефицит бюджета

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ за январь-август 2024 года, по предварительной оценке, составил 331 миллиард рублей, следует из сообщения Минфина РФ.Согласно данным, доходы бюджета за этот период составили 23,029 триллиона рублей, а расходы - 23,360 триллиона рублей. При этом за январь-июль 2024 года дефицит бюджета составил 1,098 триллиона рублей (предварительная оценка была на уровне 1,362 триллиона рублей).Таким образом, в августе предварительно сложился профицит в размере 767 миллиардов рублей."По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-августе 2024 года составил 23 029 млрд рублей, что на 35,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+22% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении."По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-августа 2024 года составил 23 360 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,2% г/г", - отмечается там.Согласно данным, нефтегазовые доходы бюджета выросли год к году на 56,2% - до 7,555 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 27,3%, до 15,47 триллиона рублей."Нефтегазовые доходы составили 7 555 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+56,2% г/г) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении."Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 473 млрд рублей и увеличились на 27,3% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-августа выросли на 15,5% и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов", - отмечает Минфин.В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам января-августа 2024 года свидетельствуют о некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете №540-ФЗ с учетом изменений № 175-ФЗ от 12 июля 2024 года, добавили в министерстве.Таким образом, исполнение федерального бюджета осуществляется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма "бюджетного правила".

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россия, минфин, дефицит бюджета