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В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия - 06.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240906/dividendy-851378719.html
В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия
В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия - 06.09.2024, ПРАЙМ
В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия
Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:35+0300
2024-09-06T08:36+0300
экономика
дивиденды
алюминий
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания. "На заседании правления, состоявшемся 5 сентября 2024 года, совет рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщала, что совет директоров "Русала" по требованию миноритарного акционера - компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга - решил созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о дивидендах по результатам первого полугодия 2024 года. Собрание должно состояться 30 сентября. Согласно дивидендной политике "Русала", компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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дивиденды, алюминий
Экономика, дивиденды, алюминий
08:35 06.09.2024 (обновлено: 08:36 06.09.2024)
 
В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия

СД "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ"
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания.
"На заседании правления, состоявшемся 5 сентября 2024 года, совет рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года", - говорится в сообщении.
Ранее компания сообщала, что совет директоров "Русала" по требованию миноритарного акционера - компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга - решил созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о дивидендах по результатам первого полугодия 2024 года. Собрание должно состояться 30 сентября.
Согласно дивидендной политике "Русала", компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании.
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06:49
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
 
Экономикадивидендыалюминий
 
 
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