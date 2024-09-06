https://1prime.ru/20240906/dividendy-851378719.html

В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия

В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия - 06.09.2024, ПРАЙМ

В "Русале" рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам I полугодия

Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:35+0300

2024-09-06T08:35+0300

2024-09-06T08:36+0300

экономика

дивиденды

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/82885/52/828855244_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_7f84aad3133c4170f28f9fe7410e84ca.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия, сообщила компания. "На заседании правления, состоявшемся 5 сентября 2024 года, совет рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года", - говорится в сообщении. Ранее компания сообщала, что совет директоров "Русала" по требованию миноритарного акционера - компании "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга - решил созвать внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о дивидендах по результатам первого полугодия 2024 года. Собрание должно состояться 30 сентября. Согласно дивидендной политике "Русала", компания может принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ежеквартально на основании финансовых результатов, при условии соблюдения требований кредитных соглашений общества, включая финансовые условия, требования применимого законодательства, а также положений дивидендной политики компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

https://1prime.ru/20240906/palata-851376752.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дивиденды, алюминий