https://1prime.ru/20240906/dollar-851398440.html

МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля

МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля - 06.09.2024, ПРАЙМ

МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля

Минэкономразвития снизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля с 94,7 рубля и уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T20:12+0300

2024-09-06T20:12+0300

2024-09-06T20:12+0300

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития снизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля с 94,7 рубля и уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в последующие годы, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. В пятницу Министерство экономического развития представило в правительство проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы."Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства. По его словам, в 2024 году доллар будет стоить 91,2 рубля, а в 2025-м — 96,5 рубля. В 2026 и 2027 годах курс составит 100 и 103,2 рубля соответственно.Весной министерство предполагало, что в 2024 году средний курс доллара составит 94,7 рубля. В 2025 году он может достигнуть 98,6 рубля, а в 2026 и 2027 годах ожидается его рост до 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.

https://1prime.ru/20240906/kursy-valyut-851395174.html

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