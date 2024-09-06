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МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля - 06.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240906/dollar-851398440.html
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля - 06.09.2024, ПРАЙМ
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля
Минэкономразвития снизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля с 94,7 рубля и уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:12+0300
2024-09-06T20:12+0300
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития снизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля с 94,7 рубля и уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в последующие годы, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. В пятницу Министерство экономического развития представило в правительство проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы."Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства. По его словам, в 2024 году доллар будет стоить 91,2 рубля, а в 2025-м — 96,5 рубля. В 2026 и 2027 годах курс составит 100 и 103,2 рубля соответственно.Весной министерство предполагало, что в 2024 году средний курс доллара составит 94,7 рубля. В 2025 году он может достигнуть 98,6 рубля, а в 2026 и 2027 годах ожидается его рост до 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.
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доллар, мэр, курс доллара к рублю цб рф
Экономика, доллар, МЭР, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
20:12 06.09.2024
 
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля

Минэкономразвития РФ понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития снизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля с 94,7 рубля и уточнило в пользу более крепкого рубля его динамику в последующие годы, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
В пятницу Министерство экономического развития представило в правительство проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы.
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"Динамика курса (рубля - ред.) сейчас оценивается на прогнозном горизонте как более крепкая, чем мы ожидали в апреле", - сказал представитель министерства.
По его словам, в 2024 году доллар будет стоить 91,2 рубля, а в 2025-м — 96,5 рубля. В 2026 и 2027 годах курс составит 100 и 103,2 рубля соответственно.
Весной министерство предполагало, что в 2024 году средний курс доллара составит 94,7 рубля. В 2025 году он может достигнуть 98,6 рубля, а в 2026 и 2027 годах ожидается его рост до 101,2 и 103,8 рубля за доллар соответственно.
 
ЭкономикадолларМЭРКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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