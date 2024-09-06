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Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года
Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. | 06.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 и плановый период до 2027 года."Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства. По его словам, ожидается, что к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, к концу 2026 — 101,1 рубля, а к концу 2027 — 105 рублей.
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мэр, доллар, курс доллара к рублю цб рф
Экономика, МЭР, доллар, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 руб
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 и плановый период до 2027 года.
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля
"Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства.
По его словам, ожидается, что к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, к концу 2026 — 101,1 рубля, а к концу 2027 — 105 рублей.