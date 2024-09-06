Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года - 06.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240906/dollar-851398699.html
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года
Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:20+0300
2024-09-06T20:20+0300
экономика
мэр
доллар
курс доллара к рублю цб рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_13674a7e0678684f80dc770e96021ccc.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 и плановый период до 2027 года."Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства. По его словам, ожидается, что к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, к концу 2026 — 101,1 рубля, а к концу 2027 — 105 рублей.
https://1prime.ru/20240906/dollar-851398440.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0a272109f7c7ef4edf38387b0075b021.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мэр, доллар, курс доллара к рублю цб рф
Экономика, МЭР, доллар, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
20:20 06.09.2024
 
Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на конец года на уровне 93,8 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 и плановый период до 2027 года.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
МЭР понизило прогноз среднегодового курса доллара на 2024 год до 91,2 рубля
20:12
"Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства.
По его словам, ожидается, что к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, к концу 2026 — 101,1 рубля, а к концу 2027 — 105 рублей.
 
ЭкономикаМЭРдолларКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала