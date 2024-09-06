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Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года

Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития спрогнозировал курс доллара на конец года

Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T20:20+0300

2024-09-06T20:20+0300

2024-09-06T20:20+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец текущего года на уровне 93,8 рубля, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 и плановый период до 2027 года."Курс доллара на конец 2024 года - 93,8", - сказал представитель министерства. По его словам, ожидается, что к концу 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, к концу 2026 — 101,1 рубля, а к концу 2027 — 105 рублей.

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