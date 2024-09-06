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Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны - 06.09.2024, ПРАЙМ
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны
Украина надеется получить от Литвы 10 миллионов евро для закупки ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T22:42+0300
2024-09-06T22:42+0300
вооружения
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Литвы 10 миллионов евро для закупки ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. 24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании нового украинского ракетно-дронового комплекса под названием "Паляница"."Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница", - написал Камышин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что эти обещания были сделаны на заседании рабочей группы, которое проходило на военной базе Рамштайн в Германии. На этом заседании Украина представила возможности своего военного производства и призвала партнёров активнее закупать вооружение у украинских производителей, как отметил Камышин.В феврале Камышин сообщил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства, способные преодолевать расстояние в 700 километров. Ранее, в 2020 году, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев начал разработку таких ракет. Вооружённые силы Украины регулярно применяют беспилотные летательные аппараты для атак на приграничные районы Российской Федерации. Например, только за 6 сентября украинские войска обстреляли Белгородскую область, выпустив 87 снарядов. В результате обстрела погиб один человек. Кроме того, поступали сообщения об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
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украина, литва, дроны
Вооружения, УКРАИНА, ЛИТВА, дроны
22:42 06.09.2024
 
Украина надеется получить от Литвы десять миллионов евро на ракеты-дроны

Экс-министр Камышин: Украина надеется получить от Литвы €10 млн на ракеты-дроны

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Украина надеется получить от Литвы 10 миллионов евро для закупки ракет-дронов "Паляница", сообщил в пятницу экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании нового украинского ракетно-дронового комплекса под названием "Паляница".
"Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница", - написал Камышин в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что эти обещания были сделаны на заседании рабочей группы, которое проходило на военной базе Рамштайн в Германии. На этом заседании Украина представила возможности своего военного производства и призвала партнёров активнее закупать вооружение у украинских производителей, как отметил Камышин.
В феврале Камышин сообщил, что у Киева уже есть ракеты собственного производства, способные преодолевать расстояние в 700 километров. Ранее, в 2020 году, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев начал разработку таких ракет.
Вооружённые силы Украины регулярно применяют беспилотные летательные аппараты для атак на приграничные районы Российской Федерации. Например, только за 6 сентября украинские войска обстреляли Белгородскую область, выпустив 87 снарядов. В результате обстрела погиб один человек. Кроме того, поступали сообщения об ударах ВСУ по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях.
 
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