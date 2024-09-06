https://1prime.ru/20240906/durov-851381270.html

Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова

Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова

Во Франции не смогли объяснить причину задержания основателя Telegram Павла Дурова, возмутилась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на полях... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:40+0300

2024-09-06T09:40+0300

2024-09-06T09:40+0300

россия

франция

павел дуров

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен-ПРАЙМ. Во Франции не смогли объяснить причину задержания основателя Telegram Павла Дурова, возмутилась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.По ее словам, как раз это и является самым отвратительным и одновременно трагикомичным ситуации с арестом бизнесмена. "Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения",- сказала Захарова журналистам.Ранее уточнялось, что в любом другом случае Россия могла бы посодействовать освобождению, но в ситуации с Дуровым это не представляло возможным, так как он является также гражданином Франции.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивосток проходит ежегодный Восточный экономический форум. Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.

https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html

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россия, франция, павел дуров, мария захарова