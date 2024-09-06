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Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
Во Франции не смогли объяснить причину задержания основателя Telegram Павла Дурова, возмутилась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на полях... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:40+0300
2024-09-06T09:40+0300
2024-09-06T09:40+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен-ПРАЙМ. Во Франции не смогли объяснить причину задержания основателя Telegram Павла Дурова, возмутилась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.По ее словам, как раз это и является самым отвратительным и одновременно трагикомичным ситуации с арестом бизнесмена. "Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения",- сказала Захарова журналистам.Ранее уточнялось, что в любом другом случае Россия могла бы посодействовать освобождению, но в ситуации с Дуровым это не представляло возможным, так как он является также гражданином Франции.С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивосток проходит ежегодный Восточный экономический форум. Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
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россия, франция, павел дуров, мария захарова
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Мария Захарова
Захарова назвала самое трагикомичное в ситуации вокруг Дурова
Захарова: во Франции не смогли объяснить, что произошло с Дуровым
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен-ПРАЙМ. Во Франции не смогли объяснить причину задержания основателя Telegram Павла Дурова, возмутилась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
По ее словам, как раз это и является самым отвратительным и одновременно трагикомичным ситуации с арестом бизнесмена.
"Почему? Потому, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов: у них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения",- сказала Захарова журналистам.
Ранее уточнялось, что в любом другом случае Россия могла бы посодействовать освобождению, но в ситуации с Дуровым это не представляло возможным, так как он является также гражданином Франции.
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивосток проходит ежегодный Восточный экономический форум. Генеральный информационным партнером мероприятия в этой раз выступает агентство РИА Новости.
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