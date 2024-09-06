https://1prime.ru/20240906/durov-851382292.html
СМИ выяснили, на что пошла Франция из-за Дурова
СМИ выяснили, на что пошла Франция из-за Дурова - 06.09.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, на что пошла Франция из-за Дурова
Франция применила против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова старый закон, который ранее не применялся в стране, сообщает Politico. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:19+0300
2024-09-06T10:19+0300
2024-09-06T10:19+0300
франция
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Франция применила против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова старый закон, который ранее не применялся в стране, сообщает Politico.Согласно изданию, закон требует от компаний, предлагающих криптологические средства, уведомлять французское агентство ANSSI и предоставлять описание технических характеристик и код программного обеспечения.Хотя закон был принят 20 лет назад, ни одна технологическая платформа никогда не подвергалась обвинениям, согласно этому документу. Теперь сервисам обмена зашифрованными сообщениями предстоит доказать, что они не нарушают французское законодательство, заключили в издании.В августе Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже по обвинению в различных преступлениях, включая участие в организованной группой незаконных сделках. Его подозревают в десяти правонарушениях. 28 августа Дуров был освобожден под залог в размере пяти миллионов евро.
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франция, павел дуров, закон
ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, закон
СМИ выяснили, на что пошла Франция из-за Дурова
Politico: Франция применила против Дурова не используемый 20 лет закон
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Франция применила против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова старый закон, который ранее не применялся в стране, сообщает Politico.
Согласно изданию, закон требует от компаний, предлагающих криптологические средства, уведомлять французское агентство ANSSI и предоставлять описание технических характеристик и код программного обеспечения.
Хотя закон был принят 20 лет назад, ни одна технологическая платформа никогда не подвергалась обвинениям, согласно этому документу. Теперь сервисам обмена зашифрованными сообщениями предстоит доказать, что они не нарушают французское законодательство, заключили в издании.
В августе Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже по обвинению в различных преступлениях, включая участие в организованной группой незаконных сделках. Его подозревают в десяти правонарушениях. 28 августа Дуров был освобожден под залог в размере пяти миллионов евро.
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