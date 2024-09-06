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Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода - 06.09.2024, ПРАЙМ
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода
Прокуратура Франции не подтвердила, что основатель Telegram Павел Дуров, отпущенный под залог, сможет покинуть страну через шесть месяцев, сообщили РИА Новости... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T15:44+0300
2024-09-06T15:44+0300
политика
павел дуров
прокуратура
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ПАРИЖ, 6 сен – ПРАЙМ. Прокуратура Франции не подтвердила, что основатель Telegram Павел Дуров, отпущенный под залог, сможет покинуть страну через шесть месяцев, сообщили РИА Новости в организации. В прокуратуре ответили на вопрос, сможет ли Дуров покинуть Францию через полгода, как сообщалось ранее в издании Paris Match. В прокуратуре пояснили, что судебный контроль над Дуровым не имеет временных ограничений.В прокуратуре отметили, что он всё же может обратиться с просьбой о смягчении условий судебного контроля, если захочет.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. Это событие вызвало бурную реакцию общественности во многих странах. Во Франции бизнесмена подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. За это ему может грозить до 10 лет лишения свободы.Вечером 28 августа Дурова освободили под залог, который он должен внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, а также он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
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павел дуров, прокуратура
Политика, Павел Дуров, прокуратура
15:44 06.09.2024
 
Париж не подтвердил данные о праве Дурова покинуть Францию через полгода

Прокуратура Франции: судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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ПАРИЖ, 6 сен – ПРАЙМ. Прокуратура Франции не подтвердила, что основатель Telegram Павел Дуров, отпущенный под залог, сможет покинуть страну через шесть месяцев, сообщили РИА Новости в организации.
В прокуратуре ответили на вопрос, сможет ли Дуров покинуть Францию через полгода, как сообщалось ранее в издании Paris Match. В прокуратуре пояснили, что судебный контроль над Дуровым не имеет временных ограничений.
В прокуратуре отметили, что он всё же может обратиться с просьбой о смягчении условий судебного контроля, если захочет.
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09:40
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров. Это событие вызвало бурную реакцию общественности во многих странах. Во Франции бизнесмена подозревают в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. За это ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Вечером 28 августа Дурова освободили под залог, который он должен внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, а также он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
 
ПолитикаПавел Дуровпрокуратура
 
 
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