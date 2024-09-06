https://1prime.ru/20240906/ekonomika-851377943.html

Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире

Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире - 06.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире

Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами, страна уже стала одним из мировых лидеров в этой сфере, считает председатель наблюдательного... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:04+0300

2024-09-06T08:04+0300

2024-09-06T08:05+0300

экономика

цифровые платформы

авито

ozon

wildberries

сбербанк

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83410/26/834102682_41:0:3472:1930_1920x0_80_0_0_fc93d794f0c39a29b1d431d0a6eefebc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами, страна уже стала одним из мировых лидеров в этой сфере, считает председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. "Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - подчеркнул эксперт. Он также уточнил, что платформенная экономика охватывает не только интернет-торговлю, но и логистические процессы, перевозки грузов и пассажиров. Шаронов рассказал, что перед Россией стоит выбор работать с отечественными платформами или иностранными. Он подчеркнул, что важно сделать выбор в пользу развития своих платформ, которые могут обусловить международную экспансию.Ассоциация цифровых платформ была создана крупнейшими представителями отрасли - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для определения общей повестки развития.

https://1prime.ru/20240906/biznes-851377698.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровые платформы, авито, ozon, wildberries, сбербанк, яндекс