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Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире
Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире - 06.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире
Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами, страна уже стала одним из мировых лидеров в этой сфере, считает председатель наблюдательного... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:04+0300
2024-09-06T08:04+0300
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экономика
цифровые платформы
авито
ozon
wildberries
сбербанк
яндекс
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами, страна уже стала одним из мировых лидеров в этой сфере, считает председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов. "Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - подчеркнул эксперт. Он также уточнил, что платформенная экономика охватывает не только интернет-торговлю, но и логистические процессы, перевозки грузов и пассажиров. Шаронов рассказал, что перед Россией стоит выбор работать с отечественными платформами или иностранными. Он подчеркнул, что важно сделать выбор в пользу развития своих платформ, которые могут обусловить международную экспансию.Ассоциация цифровых платформ была создана крупнейшими представителями отрасли - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для определения общей повестки развития.
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цифровые платформы, авито, ozon, wildberries, сбербанк, яндекс
Экономика, цифровые платформы, Авито, OZON, Wildberries, Сбербанк, Яндекс
Эксперт оценил роль платформенной экономики России в мире
Шаронов: Россия является одним из лидеров платформенной экономики в мире
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Платформенная экономика развивается в России быстрыми темпами, страна уже стала одним из мировых лидеров в этой сфере, считает председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Андрей Шаронов.
"Платформенная экономика - это не российский феномен, это глобальный феномен, и, к счастью, Россия здесь один из лидеров" - подчеркнул эксперт.
Он также уточнил, что платформенная экономика охватывает не только интернет-торговлю, но и логистические процессы, перевозки грузов и пассажиров. Шаронов рассказал, что перед Россией стоит выбор работать с отечественными платформами или иностранными. Он подчеркнул, что важно сделать выбор в пользу развития своих платформ, которые могут обусловить международную экспансию.
Ассоциация цифровых платформ была создана крупнейшими представителями отрасли - "Авито", Wildberries, Ozon, "Сбер", "Яндекс" - для определения общей повестки развития.
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