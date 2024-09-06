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Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов

Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минфин объявил о старте замещения суверенных евробондов

Минфин России объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могут направлять в министерство оферты на их... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:07+0300

2024-09-06T16:07+0300

2024-09-06T16:13+0300

россия

минфин

евробонды

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минфин России объявил о старте замещения суверенных евробондов: держатели всех находящихся в обращении бумаг могут направлять в министерство оферты на их замещение, одобрение оферт ожидается 5 декабря, сообщило министерство."Настоящим Минфин России информирует о возможности держателей государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (далее – еврооблигации РФ), направлять волеизъявления (оферты) на замещение еврооблигаций РФ в соответствии с указом президента РФ", - говорится в сообщении."К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций РФ", - сообщает Минфин. При этом размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций.Подать оферту могут держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября 2024 года. Держатели еврооблигаций в российском депозитарии должны сделать это не позднее 18.00 мск 14 ноября (Оферта1), а если их права учитываются в иностранном депозитарии - не позднее 18.00 мск 15 октября 2024 года (Оферта2)."Акцепты Оферт 1 и Оферт 2 осуществляются Минфином России 5 декабря 2024 г. в соответствии с Приказом № 388", - говорится в сообщении.Для получения консультаций Минфин советует обращаться к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, в том числе информационным партнерам министерства по процессу замещения еврооблигаций: Газпромбанку, "ВТБ Капитал Трейдингу" и Сбербанку.

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россия, минфин, евробонды