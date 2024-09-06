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Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе
Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе - 06.09.2024, ПРАЙМ
Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе
В продолжающемся цивилизационном конфликте Россия выигрывает, а Европа разрушается на глазах. Таким мнением в беседе с газетой Le Figaro поделился французский... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T14:04+0300
2024-09-06T14:04+0300
2024-09-06T14:04+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В продолжающемся цивилизационном конфликте Россия выигрывает, а Европа разрушается на глазах. Таким мнением в беседе с газетой Le Figaro поделился французский историк Эммануэль Тодд."Европейская экономика парализована, во многом это является результатом конфликта на Украине и санкций Запада в отношении России", - отметил эксперт.По словам Тодда, украинский кризис и его последствия привели к политическому параличу во Франции и проблемам с формированием нового правительства. Кроме того, становится очевидно, что Европа и Запад вообще проигрывают в цивилизационном конфликте, и что западные общества постепенно разрушаются, в то время, как Москва выходит победителем из этого конфликта, заключил историк.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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европа, россия, кризис
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, кризис
Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе
Французский историк Тодд: Россия выигрывает войну
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
В продолжающемся цивилизационном конфликте Россия выигрывает, а Европа разрушается на глазах. Таким мнением в беседе с газетой Le Figaro поделился
французский историк Эммануэль Тодд.
"Европейская экономика парализована, во многом это является результатом конфликта на Украине и санкций Запада в отношении России", - отметил эксперт.
По словам Тодда, украинский кризис и его последствия привели к политическому параличу во Франции и проблемам с формированием нового правительства.
Кроме того, становится очевидно, что Европа и Запад вообще проигрывают в цивилизационном конфликте, и что западные общества постепенно разрушаются, в то время, как Москва выходит победителем из этого конфликта, заключил историк.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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