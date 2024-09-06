https://1prime.ru/20240906/evropa-851389777.html

Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе

Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе - 06.09.2024, ПРАЙМ

Рушится на глазах: во Франции вынесли приговор Европе

В продолжающемся цивилизационном конфликте Россия выигрывает, а Европа разрушается на глазах. Таким мнением в беседе с газетой Le Figaro поделился французский... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T14:04+0300

2024-09-06T14:04+0300

2024-09-06T14:04+0300

политика

европа

россия

кризис

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В продолжающемся цивилизационном конфликте Россия выигрывает, а Европа разрушается на глазах. Таким мнением в беседе с газетой Le Figaro поделился французский историк Эммануэль Тодд."Европейская экономика парализована, во многом это является результатом конфликта на Украине и санкций Запада в отношении России", - отметил эксперт.По словам Тодда, украинский кризис и его последствия привели к политическому параличу во Франции и проблемам с формированием нового правительства. Кроме того, становится очевидно, что Европа и Запад вообще проигрывают в цивилизационном конфликте, и что западные общества постепенно разрушаются, в то время, как Москва выходит победителем из этого конфликта, заключил историк.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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европа, россия, кризис