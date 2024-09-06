https://1prime.ru/20240906/f-16-851380206.html
Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ
Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ - 06.09.2024, ПРАЙМ
Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ
Крушение американского самолета F-16, недавно случившееся на Украине, усилило сомнения западных союзников Киева насчет качества и времени подготовки украинских... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:14+0300
2024-09-06T09:14+0300
2024-09-06T09:14+0300
украина
дания
запад
f-16
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ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. Крушение американского самолета F-16, недавно случившееся на Украине, усилило сомнения западных союзников Киева насчет качества и времени подготовки украинских летчиков. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на ознакомленные источники."Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", - пишет газета. Один из собеседников издания рассказал, Дания выражала беспокойство насчет спешки в подготовке украинских пилотов еще до крушения истребителя. Кроме того, уточняется, что многие из летчиков и вовсе провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании.Издание приводит слова представителя военного ведомства, который заявил, что ситуация демонстрирует крайнюю спешку в подготовке пилотов. При этом, согласно материалу, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки пока не планируется.
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украина, дания, запад, f-16
УКРАИНА, ДАНИЯ, ЗАПАД, F-16
Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ
WSJ: крушение F-16 усилило вопросы союзников Киева к спешке в подготовке пилотов
ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. Крушение американского самолета F-16, недавно случившееся на Украине, усилило сомнения западных союзников Киева насчет качества и времени подготовки украинских летчиков. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на ознакомленные источники.
"Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", - пишет газета.
Один из собеседников издания рассказал, Дания выражала беспокойство насчет спешки в подготовке украинских пилотов еще до крушения истребителя. Кроме того, уточняется, что многие из летчиков и вовсе провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании.
Издание приводит слова представителя военного ведомства, который заявил, что ситуация демонстрирует крайнюю спешку в подготовке пилотов. При этом, согласно материалу, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки пока не планируется.
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