https://1prime.ru/20240906/f-16-851380206.html

Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ

Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ - 06.09.2024, ПРАЙМ

Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ

Крушение американского самолета F-16, недавно случившееся на Украине, усилило сомнения западных союзников Киева насчет качества и времени подготовки украинских... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:14+0300

2024-09-06T09:14+0300

2024-09-06T09:14+0300

украина

дания

запад

f-16

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ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. Крушение американского самолета F-16, недавно случившееся на Украине, усилило сомнения западных союзников Киева насчет качества и времени подготовки украинских летчиков. Об этом пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на ознакомленные источники."Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", - пишет газета. Один из собеседников издания рассказал, Дания выражала беспокойство насчет спешки в подготовке украинских пилотов еще до крушения истребителя. Кроме того, уточняется, что многие из летчиков и вовсе провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании.Издание приводит слова представителя военного ведомства, который заявил, что ситуация демонстрирует крайнюю спешку в подготовке пилотов. При этом, согласно материалу, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки пока не планируется.

https://1prime.ru/20240905/ukraina-851367120.html

украина

дания

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украина, дания, запад, f-16