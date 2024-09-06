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Нидерланды поставят Украине ракеты и материалы для обслуживания F-16 - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Нидерланды поставят Украине ракеты и материалы для обслуживания F-16
Нидерланды поставят Украине ракеты и материалы для обслуживания F-16 - 06.09.2024, ПРАЙМ
Нидерланды поставят Украине ракеты и материалы для обслуживания F-16
Киев получит от Гааги ракеты класса "воздух-воздух" и материалы для ремонта и обслуживания истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T16:04+0300
2024-09-06T16:04+0300
вооружения
нидерланды
украина
f-16
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ГААГА, 6 сен - ПРАЙМ. Киев получит от Гааги ракеты класса "воздух-воздух" и материалы для ремонта и обслуживания истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн."Сегодня министр обороны Рубен Брекелманс объявил, что Нидерланды будут поставлять материалы для ремонта и обслуживания украинских F-16", - говорится в сообщении нидерландского оборонного ведомства.Поставки предназначаются для защиты воздушного пространства Украины, резюмировали в ведомстве.Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.
https://1prime.ru/20240906/f-16-851380206.html
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нидерланды, украина, f-16
Вооружения, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, F-16
16:04 06.09.2024
 
Нидерланды поставят Украине ракеты и материалы для обслуживания F-16

Брекелманс: Нидерланды поставят Украине ракеты и материалы для обслуживания F-16

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© РИА Новости . Евгений Биятов
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ГААГА, 6 сен - ПРАЙМ. Киев получит от Гааги ракеты класса "воздух-воздух" и материалы для ремонта и обслуживания истребителей F-16. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на авиабазе Рамштайн.
"Сегодня министр обороны Рубен Брекелманс объявил, что Нидерланды будут поставлять материалы для ремонта и обслуживания украинских F-16", - говорится в сообщении нидерландского оборонного ведомства.
Поставки предназначаются для защиты воздушного пространства Украины, резюмировали в ведомстве.
Россия считает, что поставки оружия в Украину не только препятствуют урегулированию, но и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что такие поставки оружия являются законной целью для России, а США и НАТО напрямую вовлечены в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая персонал на территории различных стран.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Крушение F-16 усилило вопросы Запада к подготовке летчиков ВСУ, пишет СМИ
09:14
 
ВооруженияНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАF-16
 
 
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