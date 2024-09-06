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ФАО повысила прогноз производства пшеницы на 2024-2025 годы

ФАО повысила прогноз производства пшеницы на 2024-2025 годы - 06.09.2024, ПРАЙМ

ФАО повысила прогноз производства пшеницы на 2024-2025 годы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов до 791,4 миллиона тонн с... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:49+0300

2024-09-06T16:49+0300

2024-09-06T16:53+0300

россия

фао

пшеница

продовольствие

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) повысила прогноз производства пшеницы на сезон 2024-2025 годов до 791,4 миллиона тонн с ожидавшихся в июле 789,1 миллиона тонн, следует из пресс-релиза организации. "Согласно прогнозу ФАО, объем производства пшеницы в мире составит 791,4 миллиона тонн, что на 2,3 миллиона тонн выше, чем ожидалось в июле… Основной прирост данного показателя обусловлен превзошедшим ожидания урожаем в Соединенных Штатах Америки, где сбор озимых практически завершен, а также небольшим пересмотром в сторону повышения прогнозов по объему производства в Китае (материковом) и Аргентине", - говорится в сообщении. Прогноз по предложению на сезон также был улучшен - до 1,107 миллиарда тонн с 1,102 миллиарда. При этом ожидания по потреблению пшеницы были слегка понижены - до 793,3 миллиона тонн с 795,5 миллиона. Запасы на конец периода прогнозируются на уровне 314,5 миллиона тонн, в то время как ранее они оценивались в 308,4 миллиона. ФАО также понизила общие ожидания по производству зерновых культур в сезон 2024-2025 годов. Теперь показатель ожидается на уровне 2,851 миллиарда тонн против июльского прогноза в 2,854 миллиарда. Прогноз предложения был ухудшен до 3,73 миллиарда тонн с 3,737 миллиарда. Потребление зерновых ожидается в этом периоде на уровне 2,852 миллиарда тонн. А запасы зерновых на конец сезона оцениваются в 889,7 миллиона тонн против ожидавшихся ранее 894,3 миллиона. "Текущий прогноз ФАО по мировому производству зерновых в 2024 году был понижен в сентябре на 2,8 миллиона тонн по сравнению с июльским значением, что обусловлено ухудшением видов на урожай фуражных зерновых. В результате пересмотра объем производства зерновых в мире в 2024 году может составить 2,851 миллиарда тонн, что близко к показателям прошлого года", - указывает организация. Прогноз по производству риса в сезон 2024-2025 годов был улучшен до 536,9 миллиона тонн с 535,1 миллиона ранее. Ожидания предложения также были слегка повышены - до 734,9 миллиона тонн с июльских прогнозов в 734,5 миллиона, потребления - до 532,8 миллиона тонн с 531,5 миллиона. При этом прогнозы запасов риса на конец периода были понижены - до 204,8 миллиона тонн с 204,9 миллиона.

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россия, фао, пшеница, продовольствие