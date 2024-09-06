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ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия

ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия - 06.09.2024, ПРАЙМ

ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия

Федеральная таможенная служба РФ выявляет значительный объем поступающих на территорию России средств вооружения, которые могут использоваться для проведения... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:41+0300

2024-09-06T12:41+0300

2024-09-06T12:42+0300

фтс

контрабанда

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КАЗАНЬ, 6 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ выявляет значительный объем поступающих на территорию России средств вооружения, которые могут использоваться для проведения диверсионно-террористических актов, заявил заместитель руководителя службы Олег Губайдулин. "Одна из проблем, учитывая проведение СВО, это перемещение и на территорию Российской Федерации, и на территорию новых регионов РФ оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств - всего арсенала, который может быть использован как для войны непосредственно, так и для проведения диверсионно-террористических актов на территории РФ", - сказал Губайдуллин журналистам в рамках заседания комитета глав правоохранительных подразделений совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Он отметил, что несмотря на отсутствие таможенной границы, там, где она проходила до вхождения новых регионов в состав России, таможенники продолжают работать совместно с пограничниками. По информации замглавы ФТС, на сегодняшний день таможенной службой используется порядка 25 инспекционно-досмотровых комплексов, через которые пропускается весь товаропоток, что позволяет более-менее эффективно выявлять средства вооружения, боеприпасы, взрывчатые вещества. "Сегодня это наиболее эффективная мера, она работает. Мы выявляем достаточно значительный объем поступающих как на территорию России, так и на территорию новых регионов средств вооружения", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фтс, контрабанда