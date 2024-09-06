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ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия - 06.09.2024, ПРАЙМ
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ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия
ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия - 06.09.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия
Федеральная таможенная служба РФ выявляет значительный объем поступающих на территорию России средств вооружения, которые могут использоваться для проведения... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:41+0300
2024-09-06T12:42+0300
фтс
контрабанда
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КАЗАНЬ, 6 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ выявляет значительный объем поступающих на территорию России средств вооружения, которые могут использоваться для проведения диверсионно-террористических актов, заявил заместитель руководителя службы Олег Губайдулин. "Одна из проблем, учитывая проведение СВО, это перемещение и на территорию Российской Федерации, и на территорию новых регионов РФ оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств - всего арсенала, который может быть использован как для войны непосредственно, так и для проведения диверсионно-террористических актов на территории РФ", - сказал Губайдуллин журналистам в рамках заседания комитета глав правоохранительных подразделений совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Он отметил, что несмотря на отсутствие таможенной границы, там, где она проходила до вхождения новых регионов в состав России, таможенники продолжают работать совместно с пограничниками. По информации замглавы ФТС, на сегодняшний день таможенной службой используется порядка 25 инспекционно-досмотровых комплексов, через которые пропускается весь товаропоток, что позволяет более-менее эффективно выявлять средства вооружения, боеприпасы, взрывчатые вещества. "Сегодня это наиболее эффективная мера, она работает. Мы выявляем достаточно значительный объем поступающих как на территорию России, так и на территорию новых регионов средств вооружения", - подчеркнул он.
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фтс, контрабанда
ФТС, контрабанда
12:41 06.09.2024 (обновлено: 12:42 06.09.2024)
 
ФТС отметила значительный объем поступающего в Россию контрабандного оружия

Губайдулин: ФТС выявляет значительный объем поступающего контрабандного оружия

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник таможни проверяет груз в зоне таможенного контроля
Сотрудник таможни проверяет груз в зоне таможенного контроля - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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КАЗАНЬ, 6 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ выявляет значительный объем поступающих на территорию России средств вооружения, которые могут использоваться для проведения диверсионно-террористических актов, заявил заместитель руководителя службы Олег Губайдулин.
"Одна из проблем, учитывая проведение СВО, это перемещение и на территорию Российской Федерации, и на территорию новых регионов РФ оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств - всего арсенала, который может быть использован как для войны непосредственно, так и для проведения диверсионно-террористических актов на территории РФ", - сказал Губайдуллин журналистам в рамках заседания комитета глав правоохранительных подразделений совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ.
Он отметил, что несмотря на отсутствие таможенной границы, там, где она проходила до вхождения новых регионов в состав России, таможенники продолжают работать совместно с пограничниками. По информации замглавы ФТС, на сегодняшний день таможенной службой используется порядка 25 инспекционно-досмотровых комплексов, через которые пропускается весь товаропоток, что позволяет более-менее эффективно выявлять средства вооружения, боеприпасы, взрывчатые вещества.
"Сегодня это наиболее эффективная мера, она работает. Мы выявляем достаточно значительный объем поступающих как на территорию России, так и на территорию новых регионов средств вооружения", - подчеркнул он.
 
ФТСконтрабанда
 
 
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