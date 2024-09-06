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Таможенники изъяли более 15 тонн наркотиков в текущем году

Таможенники изъяли более 15 тонн наркотиков в текущем году - 06.09.2024, ПРАЙМ

Таможенники изъяли более 15 тонн наркотиков в текущем году

Федеральная таможенная служба РФ за семь месяцев 2024 года задержала более 15 тонн наркотических средств, сообщил заместитель руководителя службы Олег... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:45+0300

2024-09-06T12:45+0300

2024-09-06T12:45+0300

россия

фтс

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КАЗАНЬ, 6 сен - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба РФ за семь месяцев 2024 года задержала более 15 тонн наркотических средств, сообщил заместитель руководителя службы Олег Губайдулин. "Если говорить о результатах Федеральной таможенной службы РФ на сегодняшний день, то это тоже уже где-то порядка 15 с лишним тонн всего. Это 2,6 тонны - только кокаин, который был задержан в этом году. Это прекурсоры, это психоактивные вещества, это сильнодействующие вещества", - сказал Губайдулин журналистам в рамках заседания комитета глав правоохранительных подразделений совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ. Замглавы ФТС РФ отметил, что большое количество наркотиков поступает посредством перемещения международными почтовыми отправлениями, но это не промышленные масштабы. "Если говорить о значительных перемещениях, то это и страны Латинской Америки - тот же самый кокаин, это Северный маршрут - такие тяжелые наркотики, как героин, и новые психоактивные вещества, учитывая дешевизну производства, поступают с этого направления, прекурсоры наркотических средств, дополнительное оборудование для лабораторий по производству наркотиков на территории РФ", - уточнил он. Зампредседателя Государственного таможенного комитета Белоруссии Эдуард Данилович отметил, что Белоруссия надежно защищает западные рубежи ЕАЭС. "За неполных 8 месяцев этого года таможенными органами Республики Беларусь уже выявлено порядка 1,3 тонны наркотических и психотропных веществ. В основном это все объемы транзитного типа, попытки предпринимались для последующего перемещения на территорию Российской Федерации", - сказал он.

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