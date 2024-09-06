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Договор о поставках газа из РФ в Сербию может быть продлен, заявил Кобяков
Договор о поставках газа из РФ в Сербию может быть продлен, заявил Кобяков - 06.09.2024, ПРАЙМ
Договор о поставках газа из РФ в Сербию может быть продлен, заявил Кобяков
Договор о поставках газа из России в Сербию может быть продлен до конца сентября текущего года, рассказал советник президента России Антон Кобяков. Перспективы... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T07:03+0300
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2024-09-06T07:31+0300
газ
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Договор о поставках газа из России в Сербию может быть продлен до конца сентября текущего года, рассказал советник президента России Антон Кобяков. Перспективы сотрудничества государств он обсудил с сербским вице-премьером Александром Вулиным в рамках Восточного экономического форума.Ранее российский президент Владимир Путин говорил о намерениях обсудить продление истекающих в марте 2025 года договоров по поставкам российского газа в Сербию.Кобяков подчеркнул, что в ходе встречи с Вулиным политики уделили особое внимание вопросу продления газового партнерства.
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газ, поставки, россия, сербия
Газ, поставки, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Энергетика
Договор о поставках газа из РФ в Сербию может быть продлен, заявил Кобяков
Кобяков: договор о поставках газа в Сербию может быть продлен до конца сентября
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Договор о поставках газа из России в Сербию может быть продлен до конца сентября текущего года, рассказал советник президента России Антон Кобяков. Перспективы сотрудничества государств он обсудил с сербским вице-премьером Александром Вулиным в рамках Восточного экономического форума.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил о намерениях обсудить продление истекающих в марте 2025 года договоров по поставкам российского газа в Сербию.
Кобяков подчеркнул, что в ходе встречи с Вулиным политики уделили особое внимание вопросу продления газового партнерства.
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