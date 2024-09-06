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Билл Гейтс ответил на вопрос, грозит ли ИИ уничтожением человечества

Билл Гейтс ответил на вопрос, грозит ли ИИ уничтожением человечества - 06.09.2024, ПРАЙМ

Билл Гейтс ответил на вопрос, грозит ли ИИ уничтожением человечества

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс ожидает повышения производительности от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в жизнь людей и не... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T13:15+0300

2024-09-06T13:15+0300

2024-09-06T13:19+0300

мир

ии

билл гейтс

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс ожидает повышения производительности от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в жизнь людей и не считает, что он разрушит мир и обречет человечество на гибель, о чем он заявил в интервью изданию Verge. "В краткосрочной перспективе речь скорее идет об использовании ИИ в позитивном ключе - в таких областях, как здравоохранение и образование... Так что в ближайшее десятилетие мы будем видеть рост производительности во многих отраслях, что является очень хорошей новостью", - ответил Гейтс на вопрос журналиста о том, беспокоят ли его связанные с ИИ пророчества о гибели человечества и риске разрушения мира. Он также добавил, что ИИ, по его мнению, не усложняет проблему массовой дезинформации, а сама она возникает из-за людей, которые "пишут безумные вещи" и не нуждаются в ИИ, чтобы заниматься этим. При этом миллиардер считает, что ИИ в перспективе поможет человечеству эффективно бороться с дезинформацией. Ранее Билл Гейтс в интервью газете Independent заявил, что технология искусственного интеллекта (ИИ) изменит общество намного сильнее, чем все прошлые научные и технологические открытия. Американский предприниматель Илон Маск ранее заявлял, что в будущем роботы и ИИ смогут предоставлять человеку любые товары и услуги, а работа для людей станет хобби. При этот он неоднократно высказывался об угрозах развития технологий искусственного интеллекта. В частности, в апреле Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности, указав, что подобный ИИ вместо генерации толерантных изображений мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".

https://1prime.ru/20240617/energetika-849224466.html

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мир, ии, билл гейтс