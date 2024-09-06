https://1prime.ru/20240906/import-851399875.html
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году - 06.09.2024, ПРАЙМ
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году
Минэкономразвития скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году на 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов. По экспорту ожидания остались... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T22:13+0300
2024-09-06T22:13+0300
2024-09-06T22:13+0300
импорт
мэр
россия
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/49/838004917_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_7bee91cdad9638a40a198f1b36561409.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году на 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов. По экспорту ожидания остались почти без изменений — 427,6 миллиарда долларов против 428,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам представитель министерства. В пятницу Министерство экономического развития представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Он подчеркнул, что по итогам 2024 года профицит торгового баланса России составит 132,8 миллиарда долларов. Ожидается, что в последующие годы торговый баланс также будет оставаться положительным.В 2025 году ожидается увеличение экспорта до 445 миллиардов долларов, в 2026 году — до 455,2 миллиарда долларов, а в 2027 году — до 476,3 миллиарда долларов. Импорт также будет расти: в следующем году он составит 321,9 миллиарда долларов, в 2026 году — 342,6 миллиарда долларов, а в 2027 году — 357,4 миллиарда долларов.Такая динамика экспорта и импорта приведёт к увеличению положительного сальдо торгового баланса до 123 миллиардов долларов в 2025 году, до 112,7 миллиардов долларов в 2026 году и до 118,9 миллиардов долларов в 2027 году.Он отметил, что если сравнить объёмы импорта в текущем году с показателями предыдущих лет, когда действовали сдерживающие факторы, то можно заметить, что сейчас объём импорта выше.Он подчеркнул, что говорить о нехватке импорта - было бы преувеличением.
https://1prime.ru/20240904/ugol-851341249.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83800/49/838004917_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_38616a1c81cba4ef8657d5d1a3dc27a9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импорт, мэр, россия, оценка
импорт, МЭР, РОССИЯ, оценка
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году
МЭР скорректировало оценку импорта в РФ в 2024 г с $324,1 млрд до $294,9 млрд
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году на 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов. По экспорту ожидания остались почти без изменений — 427,6 миллиарда долларов против 428,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам представитель министерства.
В пятницу Министерство экономического развития представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
Он подчеркнул, что по итогам 2024 года профицит торгового баланса России составит 132,8 миллиарда долларов. Ожидается, что в последующие годы торговый баланс также будет оставаться положительным.
Южная Корея нарастила импорт угля из РФ до максимума с августа 2023 года
В 2025 году ожидается увеличение экспорта до 445 миллиардов долларов, в 2026 году — до 455,2 миллиарда долларов, а в 2027 году — до 476,3 миллиарда долларов. Импорт также будет расти: в следующем году он составит 321,9 миллиарда долларов, в 2026 году — 342,6 миллиарда долларов, а в 2027 году — 357,4 миллиарда долларов.
Такая динамика экспорта и импорта приведёт к увеличению положительного сальдо торгового баланса до 123 миллиардов долларов в 2025 году, до 112,7 миллиардов долларов в 2026 году и до 118,9 миллиардов долларов в 2027 году.
Он отметил, что если сравнить объёмы импорта в текущем году с показателями предыдущих лет, когда действовали сдерживающие факторы, то можно заметить, что сейчас объём импорта выше.
Он подчеркнул, что говорить о нехватке импорта - было бы преувеличением.