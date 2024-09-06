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МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году

МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году - 06.09.2024, ПРАЙМ

МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году

Минэкономразвития скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году на 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов. По экспорту ожидания остались... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T22:13+0300

2024-09-06T22:13+0300

2024-09-06T22:13+0300

импорт

мэр

россия

оценка

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году на 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов. По экспорту ожидания остались почти без изменений — 427,6 миллиарда долларов против 428,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам представитель министерства. В пятницу Министерство экономического развития представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.Он подчеркнул, что по итогам 2024 года профицит торгового баланса России составит 132,8 миллиарда долларов. Ожидается, что в последующие годы торговый баланс также будет оставаться положительным.В 2025 году ожидается увеличение экспорта до 445 миллиардов долларов, в 2026 году — до 455,2 миллиарда долларов, а в 2027 году — до 476,3 миллиарда долларов. Импорт также будет расти: в следующем году он составит 321,9 миллиарда долларов, в 2026 году — 342,6 миллиарда долларов, а в 2027 году — 357,4 миллиарда долларов.Такая динамика экспорта и импорта приведёт к увеличению положительного сальдо торгового баланса до 123 миллиардов долларов в 2025 году, до 112,7 миллиардов долларов в 2026 году и до 118,9 миллиардов долларов в 2027 году.Он отметил, что если сравнить объёмы импорта в текущем году с показателями предыдущих лет, когда действовали сдерживающие факторы, то можно заметить, что сейчас объём импорта выше.Он подчеркнул, что говорить о нехватке импорта - было бы преувеличением.

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импорт, мэр, россия, оценка