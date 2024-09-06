https://1prime.ru/20240906/inflyatsiya-851398312.html

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T20:09+0300

2024-09-06T20:09+0300

2024-09-06T20:10+0300

инфляция

инфляция в россии

мэр

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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития представило в правительство прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы. Этот документ был опубликован в пятницу."Инфляция — 7,3%. Инфляция выше, чем она предполагалась. Причины тоже понятны — мы видим более быстрый, чем ожидалось, темп роста доходов населения", — сказал представитель министерства, комментируя проект прогноза. Весной министерство ожидало, что уровень инфляции в России в текущем году составит 5,1%, а к 2025 году достигнет целевого показателя Центрального банка в 4%.

https://1prime.ru/20240905/inflyatsiya-851345759.html

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инфляция, инфляция в россии, мэр