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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:09+0300
2024-09-06T20:09+0300
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инфляция
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства. Министерство экономического развития представило в правительство прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы. Этот документ был опубликован в пятницу."Инфляция — 7,3%. Инфляция выше, чем она предполагалась. Причины тоже понятны — мы видим более быстрый, чем ожидалось, темп роста доходов населения", — сказал представитель министерства, комментируя проект прогноза. Весной министерство ожидало, что уровень инфляции в России в текущем году составит 5,1%, а к 2025 году достигнет целевого показателя Центрального банка в 4%.
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инфляция, инфляция в россии, мэр
инфляция, инфляция в России, МЭР
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2024 году
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3 процента
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2024 году до 7,3% с 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4%, сообщил журналистам в пятницу представитель министерства.
Министерство экономического развития представило в правительство прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 годы. Этот документ был опубликован в пятницу.
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"Инфляция — 7,3%. Инфляция выше, чем она предполагалась. Причины тоже понятны — мы видим более быстрый, чем ожидалось, темп роста доходов населения", — сказал представитель министерства, комментируя проект прогноза.
Весной министерство ожидало, что уровень инфляции в России в текущем году составит 5,1%, а к 2025 году достигнет целевого показателя Центрального банка в 4%.