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"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear - 06.09.2024, ПРАЙМ
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"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear
"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Транснефти" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T18:56+0300
2024-09-06T18:56+0300
euroclear
euroclear bank
транснефть
иск
суд
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Транснефти" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября и пока не принят к рассмотрению. В карточке дела не уточняются предмет и основания исковых требований. Третьими лицами истец просит привлечь Газпромбанк и НРД. Из состава участников спора можно сделать вывод, что он связан с заблокированными из-за санкций ценными бумагами истца.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream и в иностранных банках-корреспондентах были заблокированы. Многие российские банки, компании и физические лица подали в российские суды иски к компаниям Euroclear Bank и Clearstream Banking из-за заморозки активов.Компания "Транснефть" занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по системе трубопроводов в России и за её пределами. 78,55% ее акций принадлежит государству, 21,45% — привилегированные.
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euroclear, euroclear bank, транснефть, иск, суд
Euroclear, Euroclear Bank, Транснефть, иск, суд
18:56 06.09.2024
 
"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear

"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерекачивающая станция компании "Транснефть"
Перекачивающая станция компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Транснефти" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 5 сентября и пока не принят к рассмотрению. В карточке дела не уточняются предмет и основания исковых требований. Третьими лицами истец просит привлечь Газпромбанк и НРД. Из состава участников спора можно сделать вывод, что он связан с заблокированными из-за санкций ценными бумагами истца.
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Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream и в иностранных банках-корреспондентах были заблокированы. Многие российские банки, компании и физические лица подали в российские суды иски к компаниям Euroclear Bank и Clearstream Banking из-за заморозки активов.
Компания "Транснефть" занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по системе трубопроводов в России и за её пределами. 78,55% ее акций принадлежит государству, 21,45% — привилегированные.
 
EuroclearEuroclear BankТранснефтьисксуд
 
 
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