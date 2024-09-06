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"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear

"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Транснефть" обратилась в московский суд с иском к депозитарию Euroclear

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Транснефти" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T18:56+0300

2024-09-06T18:56+0300

2024-09-06T18:56+0300

euroclear

euroclear bank

транснефть

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск "Транснефти" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября и пока не принят к рассмотрению. В карточке дела не уточняются предмет и основания исковых требований. Третьими лицами истец просит привлечь Газпромбанк и НРД. Из состава участников спора можно сделать вывод, что он связан с заблокированными из-за санкций ценными бумагами истца.Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream и в иностранных банках-корреспондентах были заблокированы. Многие российские банки, компании и физические лица подали в российские суды иски к компаниям Euroclear Bank и Clearstream Banking из-за заморозки активов.Компания "Транснефть" занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов по системе трубопроводов в России и за её пределами. 78,55% ее акций принадлежит государству, 21,45% — привилегированные.

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