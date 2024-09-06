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Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям

Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям - 06.09.2024, ПРАЙМ

Промсвязьбанк подал иск к европейским депозитариям

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Промсвязьбанка, который был направлен в отношении двух крупных европейских депозитариев, следует из информации... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T19:02+0300

2024-09-06T19:02+0300

2024-09-06T19:03+0300

псб

иск

euroclear

euroclear bank

clearstream

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Промсвязьбанка, который был направлен в отношении двух крупных европейских депозитариев, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск был подан в суд 5 сентября. Предварительные слушания назначены на 21 октября. В качестве третьих лиц в карточке дела указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и "Инвестиционная компания "Балтонэксим Финанс" (ООО). Подробности исковых требований пока не раскрываются.В июле Промсвязьбанк обратился в суд с иском к Euroclear Bank о взыскании около 11,4 миллиона долларов. Иск был принят к рассмотрению, и предварительные слушания назначены на 7 октября. В качестве третьего лица в процессе участвует Национальный расчётный депозитарий (НРД).В опубликованных материалах суда пока нет информации о причинах исковых требований. Однако, исходя из состава участников, можно предположить, что истец требует возмещения убытков, которые были причинены блокировкой принадлежащих ему ценных бумаг на счетах НРД в Euroclear.В 2022 году европейские страны ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). Из-за этого денежные средства и ценные бумаги российских клиентов оказались заблокированными на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также заблокированными оказались средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.Многие российские банки, компании и физические лица подали в российские суды иски к Euroclear Bank в Бельгии и Clearstream Banking в Люксембурге, связанные с заморозкой их активов.Промсвязьбанк был основан в 1995 году. Сегодня он на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, которая проводилась с 2017 по 2019 год, банк стал ключевым государственным банком для операций по государственным оборонным заказам и крупным государственным контрактам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

псб, иск, euroclear, euroclear bank, clearstream