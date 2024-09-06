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Счетная палата помогла упростить обжалование кадастровых споров

Счетная палата помогла упростить обжалование кадастровых споров - 06.09.2024, ПРАЙМ

Счетная палата помогла упростить обжалование кадастровых споров

Спорные ситуации, связанные с приостановкой кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, теперь можно будет решить в досудебном порядке... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T15:03+0300

2024-09-06T15:03+0300

2024-09-06T15:03+0300

счетная палата

росреестр

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Спорные ситуации, связанные с приостановкой кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, теперь можно будет решить в досудебном порядке. Соответствующий закон разработал Росреестр по рекомендации Счетной палаты, и он уже вступил в силу, рассказал аудитор Андрей Батуркин."С принятием данного закона мы надеемся на достижение нескольких кумулятивных эффектов: снижения нагрузки на судебную систему, повышения удовлетворенности граждан от оказания Росреестром соответствующих государственных услуг, в том числе за счет сокращения времени рассмотрения их претензий до 15 рабочих дней вместо нескольких месяцев, а также эффекта экономии бюджетных средств", - отметил он. Рекомендация была выдана Счетной палатой по итогам проверки расходования средств, направленных Росреестру в 2018–2020 годах для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Контрольное ведомство обратило внимание на значительную нагрузку судебных органов в связи с большим количеством дел об оспаривании решений о приостановлении и об отказе в государственной регистрации прав и кадастровом учете недвижимого имущества. На момент проверки Росреестр участвовал в более чем в 18 тысячах судебных дел ежегодно. При этом в среднем в 28% случаев решения признавались судами неправомерными. Возможность решать подобные споры в досудебном порядке отсутствовала, что вызывало недовольство граждан. Для решения проблемы Счетная палата предложила правительству установить в законодательном порядке возможность досудебного обжалования решений госрегистраторов о приостановлении осуществления кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимость - вне зависимости от судебного оспаривания таких решений. Для рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц будут созданы апелляционные комиссии (центральные, региональные и межрегиональные). 22 июля 2024 года Федеральный закон 207-ФЗ о поправках в Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" был подписан президентом и официально опубликован. Сейчас власти проводят работу по реализации принятых изменений. 5 августа 2024 года заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин утвердил план-график подготовки нормативных правовых актов. В соответствии с ним Росреестр примет положение о порядке формирования и работы апелляционных комиссий, перечне и форме документов, подготавливаемых в результате их работы, форме заявления об обжаловании решения о приостановлении прав на недвижимость."

https://1prime.ru/20240723/putin-850358988.html

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счетная палата, росреестр