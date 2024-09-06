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Дело не в долге: вот настоящая опасность кредитной карты

Дело не в долге: вот настоящая опасность кредитной карты - 06.09.2024, ПРАЙМ

Дело не в долге: вот настоящая опасность кредитной карты

Кредитная карта, как и почти любой финансовый инструмент – это хорошо, если им правильно пользоваться. Что будет, если пренебречь этим правилом, рассказала... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T02:02+0300

2024-09-06T02:02+0300

2024-09-06T02:02+0300

процент

финансовые операции

эксклюзив

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Кредитная карта, как и почти любой финансовый инструмент – это хорошо, если им правильно пользоваться. Что будет, если пренебречь этим правилом, рассказала агентству "Прайм" Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.Она напомнила, что в кредитках обычно есть беспроцентный или грейс-период, когда можно пользоваться деньгами без процентов. Он варьируется от трех до шести месяцев. Но раз в месяц надо вносить так называемый минимальный платеж – несколько процентов от суммы кредитной линии. Если этого не делать, льготный период не продлевается, и в один не очень хороший момент придется положить на карту всю взятую в долг сумму с огромными процентами.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКроме того, действие грейс-периода не распространяется на снятие наличных или переводы другому физлицу. За это часто взимают комиссию. Кроме того, кредитка увеличивает показатель долговой нагрузки, что важно, если вы намерены взять новый кредит. Поэтому кредитные карты, которыми вы не пользуетесь, лучше закрыть или уменьшить лимит.Разумное планирование позволит сэкономить на кредитной карте, осуществляя по ней платежи в беспроцентный период, а доход отправляя на банковский депозит. Можно даже заработать на бонусах и кэшбеках. "Но для этого нужно держать руку на пульсе и избегать просрочек", - заключила Белянчикова.

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процент, финансовые операции, эксклюзив