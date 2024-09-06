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Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной

Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной

Китай не стремится вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной, поделился своим мнением в интервью с газетой РБК российский министр иностранных дел... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:47+0300

2024-09-06T08:47+0300

2024-09-06T09:07+0300

спецоперация на украине

россия

украина

китай

сергей лавров

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китай не стремится вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной, поделился своим мнением в интервью с газетой РБК российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Отвечая на соответствующий вопрос, министр подчеркнул, что такую информацию распространяют только те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную "формулу Зеленского".Глава МИД, говоря о проблемах с платежами между Россией и Китаем, заявил, что китайские банки, вероятно, будут постепенно отходить от использования западных финансовых систем "и двигаться к формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с диктатом"."Они это делают неспешно. Это их стиль, ментальность. Они не хотят резких движений. Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развита банковская система и глубоко завязана на мировые финансовые рынки", - сказал глава МИД. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851363553.html

украина

китай

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россия, украина, китай, сергей лавров