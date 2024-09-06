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Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной - 06.09.2024, ПРАЙМ
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной
Китай не стремится вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной, поделился своим мнением в интервью с газетой РБК российский министр иностранных дел... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:47+0300
2024-09-06T09:07+0300
спецоперация на украине
россия
украина
китай
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китай не стремится вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной, поделился своим мнением в интервью с газетой РБК российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Отвечая на соответствующий вопрос, министр подчеркнул, что такую информацию распространяют только те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную "формулу Зеленского".Глава МИД, говоря о проблемах с платежами между Россией и Китаем, заявил, что китайские банки, вероятно, будут постепенно отходить от использования западных финансовых систем "и двигаться к формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с диктатом"."Они это делают неспешно. Это их стиль, ментальность. Они не хотят резких движений. Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развита банковская система и глубоко завязана на мировые финансовые рынки", - сказал глава МИД. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
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россия, украина, китай, сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, КИТАЙ, Сергей Лавров
08:47 06.09.2024 (обновлено: 09:07 06.09.2024)
 
Лавров не считает, что Китай пытается принудить Россию к миру с Украиной

Лавров: Китай не пытается каким-либо образом принудить Россию к миру с Украиной

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китай не стремится вынудить Россию начать мирные переговоры с Украиной, поделился своим мнением в интервью с газетой РБК российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Отвечая на соответствующий вопрос, министр подчеркнул, что такую информацию распространяют только те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную "формулу Зеленского".
Глава МИД, говоря о проблемах с платежами между Россией и Китаем, заявил, что китайские банки, вероятно, будут постепенно отходить от использования западных финансовых систем "и двигаться к формам общения со своими партнерами, которые не будут сопряжены с диктатом".
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"Они это делают неспешно. Это их стиль, ментальность. Они не хотят резких движений. Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развита банковская система и глубоко завязана на мировые финансовые рынки", - сказал глава МИД.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАКИТАЙСергей Лавров
 
 
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