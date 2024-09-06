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В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая

В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая - 06.09.2024, ПРАЙМ

В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая

В России предложили создать "супермаркеты инноваций" и запустить программу "Тысяча талантов", следуя опыту Китая. Такую идею в своем докладе "Инновационная... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T10:32+0300

2024-09-06T10:32+0300

2024-09-06T10:32+0300

россия

китай

инновации

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В России предложили создать "супермаркеты инноваций" и запустить программу "Тысяча талантов", следуя опыту Китая. Такую идею в своем докладе "Инновационная система Китая. Возможности для адаптации в России" предложили эксперты Института экономики роста, подробности изложены в материале РБК.Из доклада следует, что уровень инновационного развития в России снизился после 2018 года и так и не вернулся к показателям пятилетней давности. На этом фоне властям надо предпринять меры для возвращения прошлых результатов.Согласно докладу, проблема заключается в том, что развитие российских компаний на текущий момент базируется в основном на адаптации зарубежных технологий. В этой связи эксперты предложили последовать примеру Китая: развивать инновационные "супермаркеты", обеспечить доступ к глобальной экспертизе и передавать технологии.Издание уточняет, что "супермаркеты" инноваций представляют собой площадки для покупки и продажи инновации (патенты), проведения экспертизы продукта, а также получения консультации по инновационной стратегии.Кроме того, авторы инициативы предлагают запустить в России программу по типу китйской "Тысячи талантов". Программа будет направлена на привлечение квалифицированных кадров внутри страны и зарубежом.

https://1prime.ru/20240830/zoloto-851211454.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, инновации