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В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая - 06.09.2024, ПРАЙМ
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В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая
В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая - 06.09.2024, ПРАЙМ
В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая
В России предложили создать "супермаркеты инноваций" и запустить программу "Тысяча талантов", следуя опыту Китая. Такую идею в своем докладе "Инновационная... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:32+0300
2024-09-06T10:32+0300
россия
китай
инновации
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В России предложили создать "супермаркеты инноваций" и запустить программу "Тысяча талантов", следуя опыту Китая. Такую идею в своем докладе "Инновационная система Китая. Возможности для адаптации в России" предложили эксперты Института экономики роста, подробности изложены в материале РБК.Из доклада следует, что уровень инновационного развития в России снизился после 2018 года и так и не вернулся к показателям пятилетней давности. На этом фоне властям надо предпринять меры для возвращения прошлых результатов.Согласно докладу, проблема заключается в том, что развитие российских компаний на текущий момент базируется в основном на адаптации зарубежных технологий. В этой связи эксперты предложили последовать примеру Китая: развивать инновационные "супермаркеты", обеспечить доступ к глобальной экспертизе и передавать технологии.Издание уточняет, что "супермаркеты" инноваций представляют собой площадки для покупки и продажи инновации (патенты), проведения экспертизы продукта, а также получения консультации по инновационной стратегии.Кроме того, авторы инициативы предлагают запустить в России программу по типу китйской "Тысячи талантов". Программа будет направлена на привлечение квалифицированных кадров внутри страны и зарубежом.
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россия, китай, инновации
РОССИЯ, КИТАЙ, инновации
10:32 06.09.2024
 
В России предложили создать "супермаркеты инноваций" по примеру Китая

В России предложили создать супермаркеты инноваций и "маленьких гигантов"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФорум "Открытые инновации"
Форум Открытые инновации - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. В России предложили создать "супермаркеты инноваций" и запустить программу "Тысяча талантов", следуя опыту Китая. Такую идею в своем докладе "Инновационная система Китая. Возможности для адаптации в России" предложили эксперты Института экономики роста, подробности изложены в материале РБК.
Из доклада следует, что уровень инновационного развития в России снизился после 2018 года и так и не вернулся к показателям пятилетней давности. На этом фоне властям надо предпринять меры для возвращения прошлых результатов.
Согласно докладу, проблема заключается в том, что развитие российских компаний на текущий момент базируется в основном на адаптации зарубежных технологий. В этой связи эксперты предложили последовать примеру Китая: развивать инновационные "супермаркеты", обеспечить доступ к глобальной экспертизе и передавать технологии.
Издание уточняет, что "супермаркеты" инноваций представляют собой площадки для покупки и продажи инновации (патенты), проведения экспертизы продукта, а также получения консультации по инновационной стратегии.
Кроме того, авторы инициативы предлагают запустить в России программу по типу китйской "Тысячи талантов". Программа будет направлена на привлечение квалифицированных кадров внутри страны и зарубежом.
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