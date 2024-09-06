https://1prime.ru/20240906/kitay-851388188.html

В Минпромторге назвали ключевые направления сотрудничества с Китаем

В Минпромторге назвали ключевые направления сотрудничества с Китаем - 06.09.2024, ПРАЙМ

В Минпромторге назвали ключевые направления сотрудничества с Китаем

Российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов в беседе с агентством РИА Новости рассказал о трех приоритетных направления двустороннего... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:59+0300

2024-09-06T12:59+0300

2024-09-06T13:00+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов в беседе с агентством РИА Новости рассказал о трех приоритетных направления двустороннего сотрдуничества с Китаем.Так, глава Минпромторга уточнил, что сотрудничество ведомства с китайскими коллегами является одной из его ключевых задач. По его словам, предпочтение отдается таким сферам, как инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и поставки востребованной промышленной продукции."У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие", - отметил Алиханов. Министр подчеркнул, что России и Китаю нужно объединить усилия для более эффективного освоения инновационных технологий и совместно использовать наработанные компетенции. Алиханов уточнил, что также большое значение отдается поставкам промышленной продукции. По его словам, на промтовары выпадает порядка 60 процентов от совокупного товарооборота стран.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

https://1prime.ru/20240905/kitay-851346240.html

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россия, китай, минпромторг, мировая торговля