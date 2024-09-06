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В Райффайзенбанке объяснили, кого коснется решения суда
В Райффайзенбанке объяснили, кого коснется решения суда - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Райффайзенбанке объяснили, кого коснется решения суда
Временный запрет на сделки с акциями Райффайзенбанка не отразится на его операциях и устойчивости, разбирательство затронет лишь возможности единственного... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:50+0300
2024-09-06T12:50+0300
2024-09-06T12:57+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Временный запрет на сделки с акциями Райффайзенбанка не отразится на его операциях и устойчивости, разбирательство затронет лишь возможности единственного акционера распоряжаться бумагами, объяснили в пресс-службе кредитной организации. Ранее российский суд запретил какие-либо сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства третьих сторон.Решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее австрийских основных акционеров и Райффайзенбанка. Банк упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, однако не обвиняется в каких-либо правонарушениях.
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райффайзенбанк, акции, сделки, банк, россия
Экономика, Райффайзенбанк, Акции, сделки, банк, РОССИЯ
В Райффайзенбанке объяснили, кого коснется решения суда
Запрет на сделки с акциями Райффайзенбанка не затронет интересы клиентов
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Временный запрет на сделки с акциями Райффайзенбанка не отразится на его операциях и устойчивости, разбирательство затронет лишь возможности единственного акционера распоряжаться бумагами, объяснили в пресс-службе кредитной организации.
Ранее российский суд запретил какие-либо сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства третьих сторон.
Решение связано с судебным разбирательством, инициированным Rasperia Trading Limited в России против Strabag SE, ее австрийских основных акционеров и Райффайзенбанка. Банк упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, однако не обвиняется в каких-либо правонарушениях.
Российский суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка