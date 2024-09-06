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Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования
Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования - 06.09.2024, ПРАЙМ
Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования
Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил кабмин страны. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:36+0300
2024-09-06T11:36+0300
2024-09-06T11:36+0300
экономика
нидерланды
экспорт
полупроводники
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ГААГА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил кабмин страны. "С 7 сентября 2024 года национальные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников будут расширены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечается, в результате введения мер для большего количества типов оборудования будет требоваться национальное разрешение. Это новое требование основывается на существующих национальных правилах экспортного контроля, которые действуют с 1 сентября 2023 года. В сообщении говорится, что меры применяются к оборудованию для глубокой ультрафиолетовой литографии. По словам министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Ренет Клевер, которые приводятся в заявлении, данное решение было принято по соображениям безопасности. "Мы видим, что технологический прогресс привел к росту рисков безопасности, связанных с экспортом этого производственного оборудования, особенно в текущем геополитическом контексте. Нидерланды занимают уникальную, лидирующую позицию в этой области. Это влечет за собой определенную ответственность, к которой мы относимся серьезно", - заявила она.Ранее СМИ сообщали, что США пытаются оказать давление на Нидерланды с тем, чтобы они ввели дополнительные ограничения в отношении доступа Китая к полупроводниковым технологиям. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на прошлой неделе заявлял, что его правительство учтёт экономические интересы нидерландского поставщика полупроводников ASML при принятии решения о возможном ужесточении ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.
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нидерланды, экспорт, полупроводники
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, экспорт, полупроводники
Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования
Нидерланды ужесточат экспортный контроль оборудования для полупроводников
ГААГА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил кабмин страны.
"С 7 сентября 2024 года национальные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников будут расширены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается, в результате введения мер для большего количества типов оборудования будет требоваться национальное разрешение. Это новое требование основывается на существующих национальных правилах экспортного контроля, которые действуют с 1 сентября 2023 года. В сообщении говорится, что меры применяются к оборудованию для глубокой ультрафиолетовой литографии.
По словам министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Ренет Клевер, которые приводятся в заявлении, данное решение было принято по соображениям безопасности.
"Мы видим, что технологический прогресс привел к росту рисков безопасности, связанных с экспортом этого производственного оборудования, особенно в текущем геополитическом контексте. Нидерланды занимают уникальную, лидирующую позицию в этой области. Это влечет за собой определенную ответственность, к которой мы относимся серьезно", - заявила она.Ранее СМИ сообщали, что США пытаются оказать давление на Нидерланды с тем, чтобы они ввели дополнительные ограничения в отношении доступа Китая к полупроводниковым технологиям.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на прошлой неделе заявлял, что его правительство учтёт экономические интересы нидерландского поставщика полупроводников ASML при принятии решения о возможном ужесточении ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.