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Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования

Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования - 06.09.2024, ПРАЙМ

Нидерланды ужесточат экспортный контроль одного вида оборудования

Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил кабмин страны. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:36+0300

2024-09-06T11:36+0300

2024-09-06T11:36+0300

экономика

нидерланды

экспорт

полупроводники

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ГААГА, 6 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило расширить меры экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, заявил кабмин страны. "С 7 сентября 2024 года национальные меры экспортного контроля в отношении передового оборудования для производства полупроводников будут расширены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Как отмечается, в результате введения мер для большего количества типов оборудования будет требоваться национальное разрешение. Это новое требование основывается на существующих национальных правилах экспортного контроля, которые действуют с 1 сентября 2023 года. В сообщении говорится, что меры применяются к оборудованию для глубокой ультрафиолетовой литографии. По словам министра внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Ренет Клевер, которые приводятся в заявлении, данное решение было принято по соображениям безопасности. "Мы видим, что технологический прогресс привел к росту рисков безопасности, связанных с экспортом этого производственного оборудования, особенно в текущем геополитическом контексте. Нидерланды занимают уникальную, лидирующую позицию в этой области. Это влечет за собой определенную ответственность, к которой мы относимся серьезно", - заявила она.Ранее СМИ сообщали, что США пытаются оказать давление на Нидерланды с тем, чтобы они ввели дополнительные ограничения в отношении доступа Китая к полупроводниковым технологиям. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на прошлой неделе заявлял, что его правительство учтёт экономические интересы нидерландского поставщика полупроводников ASML при принятии решения о возможном ужесточении ограничений на экспорт оборудования для производства чипов в Китай.

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нидерланды, экспорт, полупроводники