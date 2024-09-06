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ЦБ оценил рост кредитования населения в России

ЦБ оценил рост кредитования населения в России - 06.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил рост кредитования населения в России

Рост кредитования населения в России в августе был близок к июльским 1,2%, но был ниже значений первой половины текущего года, говорится в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:21+0300

2024-09-06T12:21+0300

2024-09-06T12:24+0300

банк россии

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Рост кредитования населения в России в августе был близок к июльским 1,2%, но был ниже значений первой половины текущего года, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ."По оперативным данным, в августе рост розничного кредитования был близок к июльскому уровню, но оставаясь заметно ниже значений июня и в целом первой половины текущего года с учетом сезонных факторов", - говорится в документе ЦБ.Одновременно продолжилось соразмерно динамике июля наращивание и корпоративного кредитования.Согласно данным ЦБ, в июле кредиты компаниям выросли на 2,3%, а населению - на 1,2%.

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