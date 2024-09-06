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Размеры ипотечных кредитов в России установили новый рекорд

Размеры ипотечных кредитов в России установили новый рекорд - 06.09.2024, ПРАЙМ

Размеры ипотечных кредитов в России установили новый рекорд

Средний размер выдаваемого в августе кредита увеличился в сравнении с июлем на 3% - до 4,64 миллиона рублей, что является абсолютным историческим максимумом,... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:30+0300

2024-09-06T12:30+0300

2024-09-06T12:30+0300

экономика

россия

ипотека

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Средний размер выдаваемого в августе кредита увеличился в сравнении с июлем на 3% - до 4,64 миллиона рублей, что является абсолютным историческим максимумом, подсчитала консалтинговая компания Frank RG. По ее оценке, в августе только ипотека продемонстрировал рост по отношению к июлю среди всех сегментов розничного кредитования. Объем выдачи за месяц прибавил 6% и достиг 371,9 миллиарда рублей. Однако рост зафиксирован только на фоне провального июля, в годовой же динамике показатель снизился на 57%. "При этом, средний размер выдаваемого кредита показывает рост на 3,3% и в августе 2024 составил 4,64 миллиона рублей, что является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды", - говорится в обзоре компании. В количественном выражении российские банки, по данным Frank RG, увеличили выдачу ипотеки почти на 3% в месячном сравнении, годовая динамика продемонстрировала снижение к августу 2023 года на 62%. "Несмотря на положительный прирост, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования второй месяц остаются на низком уровне. Это может говорить о том, что рынок все еще не пришел в себя после ажиотажного спроса в июне 2024 года", - отмечается в обзоре. В целом, по оценке Frank RG, в августе объем выданных кредитов физлицам в России снизился на 4% по сравнению с июлем, составив 1,2 триллиона рублей (на треть ниже, чем в августе 2023 года). В частности, нецелевые кредиты наличными продемонстрировали падение к июлю на 9% - до 567,4 миллиарда рублей, сегмент автокредитования снизился почти на 8% - до 221,2 миллиарда рублей, объем выдач POS-кредитования сократился на 3% - до 41,3 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека