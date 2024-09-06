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Европе предрекли крупнейший кризис безопасности в случае победы Трампа

Европе предрекли крупнейший кризис безопасности в случае победы Трампа - 06.09.2024, ПРАЙМ

Европе предрекли крупнейший кризис безопасности в случае победы Трампа

Европа рискует столкнуться с сильнейшим кризисом безопасности с момента Второй мировой войны, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США,... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T10:54+0300

2024-09-06T10:54+0300

2024-09-06T10:54+0300

политика

ес

дональд трамп

кризис

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Европа рискует столкнуться с сильнейшим кризисом безопасности с момента Второй мировой войны, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, говорится в статье издания Foreign Affairs."Как главнокомандующий он мог бы поклясться никогда не приказывать американским войскам воевать за Европу и предпринять шаги, чтобы вывести США из военного командования НАТО. В результате Европа будет вынуждена столкнуться с кризисом безопасности такого масштаба, с которым она не сталкивалась со времен Второй мировой войны", - сказано в материале.Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения в Белый дом, он не намерен обеспечивать оборону НАТО в случае "нападения" со стороны России, так как страны альянса не внесли достаточный вклад.Отмечается, что что Европа не готова стать геополитическим лидером после США, так как ни одна из европейских стран не обладает достаточным опытом и лидерскими качествами.Кроме того, логистически, Европа столкнется с проблемами развертывания вооруженных сил без поддержки США. Европейские страны не смогут самостоятельно перебрасывать боевые подразделения на большие расстояния по воздуху, заключили авторы статьи.

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ес, дональд трамп, кризис