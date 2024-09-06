https://1prime.ru/20240906/lavrov-851378186.html

Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой

Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал о его единственной встрече с бывшим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:24+0300

2024-09-06T08:24+0300

2024-09-06T09:08+0300

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сергей лавров

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал о его единственной встрече с бывшим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, которая состоялась в марте 2022 года в Турции.Так, он сообщил, что на проведении этих переговоров настоял сам Киев, который намеревался передать Москве какое -то послание, которое, тем не менее, передано не было."Я его единственный раз видел "в деле" в Анталии на дипломатическом форуме. Это ежегодное мероприятие, которое организует Турция. Мевлют Чавушоглу был тогда главой внешнеполитического ведомства (Турции), он позвонил мне и очень просил приехать, потому что украинская сторона и, в частности, Кулеба, передали туркам "идею" о встрече со мной", - рассказал министр в интервью изданию РБК. Лавров отметил, что Украина настояла, чтобы встреча проводилась "тет-а-тет", поэтому он понимал, что в ходе переговоров ему должны сообщить что-то важное. По словам главы МИД, сначала он не планировал принимать участие в дипломатическом форуме в Анталье из-за плотного графика."Мы встретились втроем в Анталии в отдельной комнате. Открывал встречу Чавушоглу, потом передал слово Кулебе, как инициатору этого контакта. Он и зачитал с бумажки на хорошем английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала специальной военной операции, да ещё и до её начала. Ничего нового и конструктивного не произошло", - рассказал министр. В то же время Лавров, комментируя череду отставок в украинском правительстве, заявил, что они его мало интересуют. По его словам, есть версии, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет сменить "ведущего" его команды, чтобы потом было, кого обвинить в провалах.

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россия, украина, верховная рада, сергей лавров