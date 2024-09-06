https://1prime.ru/20240906/lavrov-851378449.html

Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС

Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС

Устав БРИКС не запрещает членам объединения одновременно участвовать в других организациях. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T08:31+0300

2024-09-06T08:31+0300

2024-09-06T09:08+0300

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Устав БРИКС не запрещает членам объединения одновременно участвовать в других организациях. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию РБК.Таким образом глава МИД прокомментировал стремление Турции в БРИКС, хотя она и является уже членом Североатлантического альянса."Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр.Кроме того, Лавров отметил, что для стран-членов БРИКС ключевым является соответствие ценностям, предусматриваемым Уставом ООН. По его словам, участвовать в нескольких объединениях является суверенным правом любого государства, в которое другим вмешиваться запрещено.В то же время, российский министр указал на молчание самой НАТО в отношении заявки Турции в БРИКС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В свою очередь, Европейская комиссия напомнила Анкаре о том, каким правилам и ценностям должна соответствовать страна в качестве потенциального члена Европейского союза.

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россия, турция, брикс, нато, сергей лавров