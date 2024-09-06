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Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС
Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС - 06.09.2024, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС
Устав БРИКС не запрещает членам объединения одновременно участвовать в других организациях. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T08:31+0300
2024-09-06T09:08+0300
россия
турция
брикс
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Устав БРИКС не запрещает членам объединения одновременно участвовать в других организациях. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию РБК.Таким образом глава МИД прокомментировал стремление Турции в БРИКС, хотя она и является уже членом Североатлантического альянса."Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр.Кроме того, Лавров отметил, что для стран-членов БРИКС ключевым является соответствие ценностям, предусматриваемым Уставом ООН. По его словам, участвовать в нескольких объединениях является суверенным правом любого государства, в которое другим вмешиваться запрещено.В то же время, российский министр указал на молчание самой НАТО в отношении заявки Турции в БРИКС. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В свою очередь, Европейская комиссия напомнила Анкаре о том, каким правилам и ценностям должна соответствовать страна в качестве потенциального члена Европейского союза.
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россия, турция, брикс, нато, сергей лавров
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, БРИКС, НАТО, Сергей Лавров
08:31 06.09.2024 (обновлено: 09:08 06.09.2024)
 
Лавров прокомментировал стремление Турции в БРИКС

Лавров: правила не запрещают Турции одновременное членство в НАТО и БРИКС

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Устав БРИКС не запрещает членам объединения одновременно участвовать в других организациях. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию РБК.
Таким образом глава МИД прокомментировал стремление Турции в БРИКС, хотя она и является уже членом Североатлантического альянса.
"Что касается членства в НАТО и статуса кандидата в Евросоюз, который Турция имеет уже почти 70 лет, то, как недавно сказал один из турецких чиновников, в БРИКС нет правил, где сказано, что члены определенных организаций не могут иметь отношения с этим объединением", - сказал министр.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Пушков прокомментировал желание Турции вступить в БРИКС
4 сентября, 13:59
Кроме того, Лавров отметил, что для стран-членов БРИКС ключевым является соответствие ценностям, предусматриваемым Уставом ООН. По его словам, участвовать в нескольких объединениях является суверенным правом любого государства, в которое другим вмешиваться запрещено.
В то же время, российский министр указал на молчание самой НАТО в отношении заявки Турции в БРИКС.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. В свою очередь, Европейская комиссия напомнила Анкаре о том, каким правилам и ценностям должна соответствовать страна в качестве потенциального члена Европейского союза.
 
РОССИЯТУРЦИЯБРИКСНАТОСергей Лавров
 
 
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