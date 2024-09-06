https://1prime.ru/20240906/lavrov-851380083.html
Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию
Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию - 06.09.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвал хамством высказывания украинских чиновников о третьих странах и их отношениях с Россией. Об этом глава МИД... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:11+0300
2024-09-06T09:11+0300
2024-09-06T09:11+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвал хамством высказывания украинских чиновников о третьих странах и их отношениях с Россией. Об этом глава МИД страны заявил в беседе с РБК в рамках ВЭФ."Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это", — отметил собеседник издания.По словам Лаврова, когда МУС заявил о возможном объявлении в розыск руководства Израиля, США сразу перестали обсуждать этот вопрос, что говорит о двойных стандартах.Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал отказ Монголии арестовать Владимира Путина по ордеру МУС тяжелым ударом по правосудию и пригрозил Улан-Батору серьезными последствиями.Российский президент посетил Монголию 2 сентября, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
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сергей лавров, монголия, мус
Политика, Сергей Лавров, МОНГОЛИЯ, МУС
Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию
РБК: Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвал хамством высказывания украинских чиновников о третьих странах и их отношениях с Россией. Об этом глава МИД страны заявил
в беседе с РБК в рамках ВЭФ.
"Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это", — отметил собеседник издания.
По словам Лаврова, когда МУС заявил о возможном объявлении в розыск руководства Израиля, США сразу перестали обсуждать этот вопрос, что говорит о двойных стандартах.
Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал отказ Монголии арестовать Владимира Путина по ордеру МУС тяжелым ударом по правосудию и пригрозил Улан-Батору серьезными последствиями.
Российский президент посетил Монголию 2 сентября, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.
СМИ: Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС