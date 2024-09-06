https://1prime.ru/20240906/lavrov-851380083.html

Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию

Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лавров назвал хамством заявления Киева после визита Путина в Монголию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвал хамством высказывания украинских чиновников о третьих странах и их отношениях с Россией. Об этом глава МИД... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:11+0300

2024-09-06T09:11+0300

2024-09-06T09:11+0300

политика

сергей лавров

монголия

мус

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849073407_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6b6fdb7d00a7bc0aeb5e744659a9bf02.jpg

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, назвал хамством высказывания украинских чиновников о третьих странах и их отношениях с Россией. Об этом глава МИД страны заявил в беседе с РБК в рамках ВЭФ."Не будем еще забывать, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в Россию Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию. Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это", — отметил собеседник издания.По словам Лаврова, когда МУС заявил о возможном объявлении в розыск руководства Израиля, США сразу перестали обсуждать этот вопрос, что говорит о двойных стандартах.Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал отказ Монголии арестовать Владимира Путина по ордеру МУС тяжелым ударом по правосудию и пригрозил Улан-Батору серьезными последствиями.Российский президент посетил Монголию 2 сентября, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия победы над Японией на реке Халхин-Гол советскими и монгольскими силами.

https://1prime.ru/20240903/putin-851307654.html

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, монголия, мус