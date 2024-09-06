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Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности
Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности - 06.09.2024, ПРАЙМ
Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности
Средний профицит ликвидности банков РФ в августе снизился до 0,6 триллиона рублей, в том числе вследствие "зеркалирования" ЦБ РФ операций со средствами ФНБ в... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:23+0300
2024-09-06T12:23+0300
банк россии
ликвидность
профицит
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Средний профицит ликвидности банков РФ в августе снизился до 0,6 триллиона рублей, в том числе вследствие "зеркалирования" ЦБ РФ операций со средствами ФНБ в 2023 году, сообщает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно кредитной политики". "Средний профицит ликвидности за месяц снизился до 0,6 триллиона рублей (июль: 0,7 триллиона рублей) в том числе вследствие зеркалирования Банком России операций, осуществленных со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Частично он был компенсирован поступлением в банковский сектор средств из ФНБ в рамках операций инвестирования в разрешенные финансовые активы", - говорится в материале. Отмечается, что доходы бюджетной системы превысили расходы. Федеральное казначейство, как и ранее, оперативно размещало поступившие на ЕКС средства от уплаты налогов обратно в банки на депозиты. "Спрос на наличные деньги в августе был меньше средних значений прошлых лет и оказал близкое к нейтральному влияние на ликвидность (июль: отток 0,1 триллиона рублей. Ожидается, что в конце 2024 года профицит ликвидности будет находиться в диапазоне от 0,2 триллиона рублей до 1,0 триллиона рублей", - говорится в материале.
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ликвидность, профицит
Банк России, ликвидность, профицит
12:23 06.09.2024
 
Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности

ЦБ: средний профицит ликвидности в августе снизился до 0,6 трлн руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Средний профицит ликвидности банков РФ в августе снизился до 0,6 триллиона рублей, в том числе вследствие "зеркалирования" ЦБ РФ операций со средствами ФНБ в 2023 году, сообщает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно кредитной политики".
"Средний профицит ликвидности за месяц снизился до 0,6 триллиона рублей (июль: 0,7 триллиона рублей) в том числе вследствие зеркалирования Банком России операций, осуществленных со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Частично он был компенсирован поступлением в банковский сектор средств из ФНБ в рамках операций инвестирования в разрешенные финансовые активы", - говорится в материале.
Отмечается, что доходы бюджетной системы превысили расходы. Федеральное казначейство, как и ранее, оперативно размещало поступившие на ЕКС средства от уплаты налогов обратно в банки на депозиты.
"Спрос на наличные деньги в августе был меньше средних значений прошлых лет и оказал близкое к нейтральному влияние на ликвидность (июль: отток 0,1 триллиона рублей. Ожидается, что в конце 2024 года профицит ликвидности будет находиться в диапазоне от 0,2 триллиона рублей до 1,0 триллиона рублей", - говорится в материале.
 
Банк Россииликвидностьпрофицит
 
 
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