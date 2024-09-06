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Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности

Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности - 06.09.2024, ПРАЙМ

Банк России отметил сокращение среднего профицита ликвидности

Средний профицит ликвидности банков РФ в августе снизился до 0,6 триллиона рублей, в том числе вследствие "зеркалирования" ЦБ РФ операций со средствами ФНБ в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T12:23+0300

2024-09-06T12:23+0300

2024-09-06T12:23+0300

банк россии

ликвидность

профицит

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Средний профицит ликвидности банков РФ в августе снизился до 0,6 триллиона рублей, в том числе вследствие "зеркалирования" ЦБ РФ операций со средствами ФНБ в 2023 году, сообщает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно кредитной политики". "Средний профицит ликвидности за месяц снизился до 0,6 триллиона рублей (июль: 0,7 триллиона рублей) в том числе вследствие зеркалирования Банком России операций, осуществленных со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Частично он был компенсирован поступлением в банковский сектор средств из ФНБ в рамках операций инвестирования в разрешенные финансовые активы", - говорится в материале. Отмечается, что доходы бюджетной системы превысили расходы. Федеральное казначейство, как и ранее, оперативно размещало поступившие на ЕКС средства от уплаты налогов обратно в банки на депозиты. "Спрос на наличные деньги в августе был меньше средних значений прошлых лет и оказал близкое к нейтральному влияние на ликвидность (июль: отток 0,1 триллиона рублей. Ожидается, что в конце 2024 года профицит ликвидности будет находиться в диапазоне от 0,2 триллиона рублей до 1,0 триллиона рублей", - говорится в материале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ликвидность, профицит