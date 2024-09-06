https://1prime.ru/20240906/litva-851392545.html

"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России

"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России - 06.09.2024, ПРАЙМ

"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России

Новость об укреплении Вильнюсом границы с Россией вызвала смех у ирландского журналиста Чей Боуза. Об этом он написал в социальной сети Х. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T15:31+0300

2024-09-06T15:31+0300

2024-09-06T15:31+0300

политика

литва

россия

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Новость об укреплении Вильнюсом границы с Россией вызвала смех у ирландского журналиста Чей Боуза. Об этом он написал в социальной сети Х."Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — отметил он в публикации.Боуз также пошутил, что после такого решения Вильнюса Москва обречена.Ранее оборонное ведомство Литвы сообщило об установке фортификационных сооружений "зубов дракона" на границе с Калиниградской областью.Глава российского государства Владимир Путин заявил в интервью, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он также уточнил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, такой поступок лишен всякого смысла.

https://1prime.ru/20240905/litva-851369586.html

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