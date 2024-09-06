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"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России - 06.09.2024, ПРАЙМ
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"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России
"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России
Новость об укреплении Вильнюсом границы с Россией вызвала смех у ирландского журналиста Чей Боуза. Об этом он написал в социальной сети Х. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T15:31+0300
2024-09-06T15:31+0300
политика
литва
россия
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Новость об укреплении Вильнюсом границы с Россией вызвала смех у ирландского журналиста Чей Боуза. Об этом он написал в социальной сети Х."Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — отметил он в публикации.Боуз также пошутил, что после такого решения Вильнюса Москва обречена.Ранее оборонное ведомство Литвы сообщило об установке фортификационных сооружений "зубов дракона" на границе с Калиниградской областью.Глава российского государства Владимир Путин заявил в интервью, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он также уточнил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, такой поступок лишен всякого смысла.
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литва, россия
Политика, ЛИТВА, РОССИЯ
15:31 06.09.2024
 
"Мощный удар". На Западе высмеяли решение Литвы по России

Журналист Боуз высмеял возведение Литвой укреплений на границе с Россией

© Unsplash/Lāsma ArtmaneЛитва
Литва
© Unsplash/Lāsma Artmane
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Новость об укреплении Вильнюсом границы с Россией вызвала смех у ирландского журналиста Чей Боуза. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Еще один мощный удар по российскому государству. Военная, политическая и экономическая держава Литва установила на границе с Россией бетонные зубы дракона", — отметил он в публикации.
Боуз также пошутил, что после такого решения Вильнюса Москва обречена.
Ранее оборонное ведомство Литвы сообщило об установке фортификационных сооружений "зубов дракона" на границе с Калиниградской областью.
Глава российского государства Владимир Путин заявил в интервью, что западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем. Он также уточнил, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, такой поступок лишен всякого смысла.
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