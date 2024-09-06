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В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего

В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего - 06.09.2024, ПРАЙМ

В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего

Уже в ближайшем будущем магазины будут полностью подстраиваться под потребности тех, кого сегодня относят к поколениям "зумеров" и "альфа". Так, повсеместно... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:15+0300

2024-09-06T09:15+0300

2024-09-06T09:15+0300

экономика

магазины

цифровые технологии

приложения

пятерочка

молодежь

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Уже в ближайшем будущем магазины будут полностью подстраиваться под потребности тех, кого сегодня относят к поколениям "зумеров" и "альфа". Так, повсеместно будут использоваться цифровые технологии и персонализация, считает директор по стратегическому маркетингу "Пятерочки" Михаил Ярцев. Эксперт отметил, что уже сейчас представители самых молодых поколений составляют 20% покупателей, в будущем этот показатель вырастет до 40%."Поэтому уже сейчас мы задумались о том, чтобы сделать наши магазины более фиджитальными, то есть соединить физическое пространство с технологиями", - подчеркнул Ярцев.Среди нововведений могут появиться роботы-помощники вместо касс самообслуживания, а также электронные ценники. Особое внимание будет уделяться доступности информации о новых брендах, составе продуктов и так далее.Топ-менеджер считает, что такой подход поможет вывести взаимодействие с клиентом на новый уровень. "Еще одна важная черта - это тотальная персонализация, потому что мы понимаем, что текущая аудитория, она пропитана гедонизмом, индивидуализмом, соответственно, им интересен в принципе более персональный подход", - заключил Ярцев, отметив рост покупательского интереса к различным персональным предложениям.

https://1prime.ru/20240906/ekonomika-851377943.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магазины, цифровые технологии, приложения, пятерочка, молодежь