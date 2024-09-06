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В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего - 06.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего
В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего - 06.09.2024, ПРАЙМ
В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего
Уже в ближайшем будущем магазины будут полностью подстраиваться под потребности тех, кого сегодня относят к поколениям "зумеров" и "альфа". Так, повсеместно... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:15+0300
2024-09-06T09:15+0300
экономика
магазины
цифровые технологии
приложения
пятерочка
молодежь
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Уже в ближайшем будущем магазины будут полностью подстраиваться под потребности тех, кого сегодня относят к поколениям "зумеров" и "альфа". Так, повсеместно будут использоваться цифровые технологии и персонализация, считает директор по стратегическому маркетингу "Пятерочки" Михаил Ярцев. Эксперт отметил, что уже сейчас представители самых молодых поколений составляют 20% покупателей, в будущем этот показатель вырастет до 40%."Поэтому уже сейчас мы задумались о том, чтобы сделать наши магазины более фиджитальными, то есть соединить физическое пространство с технологиями", - подчеркнул Ярцев.Среди нововведений могут появиться роботы-помощники вместо касс самообслуживания, а также электронные ценники. Особое внимание будет уделяться доступности информации о новых брендах, составе продуктов и так далее.Топ-менеджер считает, что такой подход поможет вывести взаимодействие с клиентом на новый уровень. "Еще одна важная черта - это тотальная персонализация, потому что мы понимаем, что текущая аудитория, она пропитана гедонизмом, индивидуализмом, соответственно, им интересен в принципе более персональный подход", - заключил Ярцев, отметив рост покупательского интереса к различным персональным предложениям.
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магазины, цифровые технологии, приложения, пятерочка, молодежь
Экономика, магазины, цифровые технологии, приложения, Пятерочка, молодежь
09:15 06.09.2024
 
В "Пятерочке" рассказали, как будет выглядеть магазин будущего

В магазинах будущего будут использовать цифровые технологии и персонализацию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкX5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок в магазинах с помощью смартфона
X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок в магазинах с помощью смартфона - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Уже в ближайшем будущем магазины будут полностью подстраиваться под потребности тех, кого сегодня относят к поколениям "зумеров" и "альфа". Так, повсеместно будут использоваться цифровые технологии и персонализация, считает директор по стратегическому маркетингу "Пятерочки" Михаил Ярцев.
Эксперт отметил, что уже сейчас представители самых молодых поколений составляют 20% покупателей, в будущем этот показатель вырастет до 40%.
"Поэтому уже сейчас мы задумались о том, чтобы сделать наши магазины более фиджитальными, то есть соединить физическое пространство с технологиями", - подчеркнул Ярцев.
Среди нововведений могут появиться роботы-помощники вместо касс самообслуживания, а также электронные ценники. Особое внимание будет уделяться доступности информации о новых брендах, составе продуктов и так далее.
Топ-менеджер считает, что такой подход поможет вывести взаимодействие с клиентом на новый уровень. "Еще одна важная черта - это тотальная персонализация, потому что мы понимаем, что текущая аудитория, она пропитана гедонизмом, индивидуализмом, соответственно, им интересен в принципе более персональный подход", - заключил Ярцев, отметив рост покупательского интереса к различным персональным предложениям.
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Экономикамагазиныцифровые технологииприложенияПятерочкамолодежь
 
 
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