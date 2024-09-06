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Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию

Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию

Минпромторг РФ предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку отдельных видов косметики и бытовой химии, соответствующий проект постановления... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:20+0300

2024-09-06T09:20+0300

2024-09-06T09:21+0300

россия

минпромторг

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку отдельных видов косметики и бытовой химии, соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов, говорится в пресс-релизе министерства. "Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота начнется 1 марта 2025 года, а первые требования об обязательной маркировке и представлении в информационную систему маркировки сведений о вводе в оборот отдельных видов продукции предлагается ввести с 1 апреля 2025 года", - говорится в релизе. Пилотный проект по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии проходит в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. По словам директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, которые приводятся в сообщении, в состав рабочих групп вошли 458 компаний, регистрацию в информационной системе маркировки прошли около 10 тысяч участников, которые заказали более 2 миллионов кодов маркировки. В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства.

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россия, минпромторг