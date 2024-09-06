https://1prime.ru/20240906/markirovka-851380460.html
Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию
Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию - 06.09.2024, ПРАЙМ
Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию
Минпромторг РФ предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку отдельных видов косметики и бытовой химии, соответствующий проект постановления... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T09:20+0300
2024-09-06T09:20+0300
2024-09-06T09:21+0300
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку отдельных видов косметики и бытовой химии, соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов, говорится в пресс-релизе министерства. "Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота начнется 1 марта 2025 года, а первые требования об обязательной маркировке и представлении в информационную систему маркировки сведений о вводе в оборот отдельных видов продукции предлагается ввести с 1 апреля 2025 года", - говорится в релизе. Пилотный проект по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии проходит в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. По словам директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, которые приводятся в сообщении, в состав рабочих групп вошли 458 компаний, регистрацию в информационной системе маркировки прошли около 10 тысяч участников, которые заказали более 2 миллионов кодов маркировки. В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c0a322b52590875f76bc1e863009d1c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпромторг
Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию
Минпромторг предложил обязать маркировать косметику и бытовую химию с 2025 года
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку отдельных видов косметики и бытовой химии, соответствующий проект постановления правительства, разработанный ведомством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов, говорится в пресс-релизе министерства.
"Минпромторг России предлагает ввести обязательную маркировку средствами идентификации отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота начнется 1 марта 2025 года, а первые требования об обязательной маркировке и представлении в информационную систему маркировки сведений о вводе в оборот отдельных видов продукции предлагается ввести с 1 апреля 2025 года", - говорится в релизе.
Пилотный проект по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии проходит в России с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года. По словам директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, которые приводятся в сообщении, в состав рабочих групп вошли 458 компаний, регистрацию в информационной системе маркировки прошли около 10 тысяч участников, которые заказали более 2 миллионов кодов маркировки.
В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства.