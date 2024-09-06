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Маск предрек Евросоюзу демографический кризис

Маск предрек Евросоюзу демографический кризис - 06.09.2024, ПРАЙМ

Маск предрек Евросоюзу демографический кризис

Европейскому союзу суждено столкнуться с демографическим кризисом, считает мериканский предприниматель Илон Маск, о чем он написал в комментарии к посту в... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T09:02+0300

2024-09-06T09:02+0300

2024-09-06T09:02+0300

сша

ес

демография

илон маск

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Европейскому союзу суждено столкнуться с демографическим кризисом, считает мериканский предприниматель Илон Маск, о чем он написал в комментарии к посту в социальной сети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года."Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно", - написал Маск.Ранее бизнесмен предупредил о том, что некоторые страны могут исчезнуть, если не предпримут соответствующие меры для повышения рождаемости.

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сша, ес, демография, илон маск