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Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис
Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис - 06.09.2024, ПРАЙМ
Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис
Американский предприниматель Илон Маск назвал интересной информацию о том, что Владимир Путин якобы будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T23:59+0300
2024-09-06T23:59+0300
сша
россия
илон маск
владимир путин
камала харрис
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал интересной информацию о том, что Владимир Путин якобы будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.В ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать демократического кандидата в президенты США Камалу Харрис. Как отметил российский лидер, такое решение он принял по рекомендации нынешнего президента Джо Байдена. Путин также подчеркнул, что смех Харрис очень заразительный, а это может свидетельствовать о её хорошем настроении и самочувствии."Интересно", - написал Маск в социальной сети X, комментируя новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ. Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком отметил, что Владимир Путин — это шахматный гроссмейстер. Он так сказал после того, как российский лидер выразил поддержку кандидатуре Харрис.Администрация США прокомментировала заявление президента России. В Белом доме посоветовали "перестать вмешиваться в выборы". Москва отрицает все обвинения в каком-либо вмешательстве.5 ноября в США пройдут выборы президента. От Демократической партии на них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.
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сша, россия, илон маск, владимир путин, камала харрис
США, РОССИЯ, Илон Маск, Владимир Путин, Камала Харрис
23:59 06.09.2024
 
Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис

Маск назвал интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал интересной информацию о том, что Владимир Путин якобы будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.
В ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать демократического кандидата в президенты США Камалу Харрис. Как отметил российский лидер, такое решение он принял по рекомендации нынешнего президента Джо Байдена. Путин также подчеркнул, что смех Харрис очень заразительный, а это может свидетельствовать о её хорошем настроении и самочувствии.
"Интересно", - написал Маск в социальной сети X, комментируя новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ.
Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
СМИ: популярность Харрис неожиданно помешала помощи Украине
5 сентября, 15:03
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком отметил, что Владимир Путин — это шахматный гроссмейстер. Он так сказал после того, как российский лидер выразил поддержку кандидатуре Харрис.
Администрация США прокомментировала заявление президента России. В Белом доме посоветовали "перестать вмешиваться в выборы". Москва отрицает все обвинения в каком-либо вмешательстве.
5 ноября в США пройдут выборы президента. От Демократической партии на них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.
 
СШАРОССИЯИлон МаскВладимир ПутинКамала Харрис
 
 
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