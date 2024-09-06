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Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис

Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис - 06.09.2024, ПРАЙМ

Маск оценил слова Путина о поддержке Россией Харрис

Американский предприниматель Илон Маск назвал интересной информацию о том, что Владимир Путин якобы будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T23:59+0300

2024-09-06T23:59+0300

2024-09-06T23:59+0300

сша

россия

илон маск

владимир путин

камала харрис

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал интересной информацию о том, что Владимир Путин якобы будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис.В ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать демократического кандидата в президенты США Камалу Харрис. Как отметил российский лидер, такое решение он принял по рекомендации нынешнего президента Джо Байдена. Путин также подчеркнул, что смех Харрис очень заразительный, а это может свидетельствовать о её хорошем настроении и самочувствии."Интересно", - написал Маск в социальной сети X, комментируя новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ. Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком отметил, что Владимир Путин — это шахматный гроссмейстер. Он так сказал после того, как российский лидер выразил поддержку кандидатуре Харрис.Администрация США прокомментировала заявление президента России. В Белом доме посоветовали "перестать вмешиваться в выборы". Москва отрицает все обвинения в каком-либо вмешательстве.5 ноября в США пройдут выборы президента. От Демократической партии на них будет участвовать вице-президент Камала Харрис, а от Республиканской — бывший президент Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20240905/kharris-851366999.html

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сша, россия, илон маск, владимир путин, камала харрис